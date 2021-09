Serena Rossi, l’amore per Davide Devenuto diventa una dedica che conquista tutti

Serena Rossi è stata tra i protagonisti indiscussi del Festival del Cinema di Venezia che stasera concluderà la sua 78esima edizione con l’assegnazione dei premi tra i più importanti del settore. Bellissima negli abiti che hanno valorizzato ogni sua apparizione, solare e cortese in un modo di porgere che ha messo in luce il divismo altero di star come Jennifer Lopez, l’attrice napoletana si è distinta anche per la semplicità con cui ha condiviso in rete i momenti più significativi di un’esperienza indimenticabile, affrontata con le persone che da sempre le sono accanto, professionalmente ma non solo.

Accanto a lei, infatti, come sempre negli ultimi dodici anni, il compagno Davide Devenuto, a cui Serena Rossi ha dedicato un post che appare come una bellissima dedica d’amore all’uomo della sua vita, padre del loro figlio Diego.

"Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso. Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate. Fino all’infinito": queste la breve ma incisiva dichiarazione scritta a corredo di una splendida foto in bianco e nero che mostra la coppia sorridente, destinataria dei commenti dei fan e degli amici conquistati dal loro amore. "Quanta bellezza", scrive Elena Sofia Ricci; "Potenza dell’amore. Davvero è il motore del mondo" aggiunge Ilenia Lazzarin; "La chiosa finale ‘fino all'infinito’ riassume un'intera dedica traboccante vero amore", osserva Sandra Milo, anche lei parte di un coro di voci coinvolte dalla dolcezza di parole tanto significative.

La storia d’amore di Serena Rossi e Davide Devenuto

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set della soap di Rai3 Un posto al sole nel 2018. "All’inizio non ci sopportavamo. Eravamo fidanzati tutti e due, poi siamo diventati amici. Quando abbiamo smesso di lavorare insieme abbiamo iniziato a frequentarci", ha raccontato lei in un’intervista a Domenica In, spiegando di aver poi superato piano piano le iniziali diffidenze dovute alla differenza di età di 13 anni. Nel 2017 è nato il loro figlio, Diego, la gioia più grande di entrambi che, al momento, non hanno in programma di sposarsi, benché una proposta in tal senso sia arrivata a sorpresa in diretta tv.