Perché Serena Rossi e Davide Devenuto non si sposano più

Sono passati quasi tre anni da quando Serena Rossi venne sorpresa da una proposta di matrimonio nel corso del programma Domenica In. “Vi sposate?”, chiese Mara Venier alla sua ospite: “Chiediamoglielo… Siamo insieme da 10 anni!”. E la risposta affermativa arrivò con una telefonata del compagno Davide Devenuto, pronto al grande passo con la compagna madre dell’adorato figlio Diego.

A oggi, tuttavia, la coppia non ha ancora programmato le nozze, né le ha inserite nei piani imminenti. I motivi del mancato matrimonio non hanno nulla a che fare con il legame che da 13 anni unisce i due attori, innamorati come il primo giorno, ma sono dovuti all’assenza di tempo necessario per l’organizzazione della cerimonia. “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno” ha confidato Serena Rossi alla rivista Di Più Tv: “Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”.

Un rapporto, insomma, che si alimenta giorno dopo giorno quello di Serena Rossi e Davide Devenuto, destinatario di una bellissima dedica della compagna quando è stata madrina del Festival del cinema di Venezia: “Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso. Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate. Fino all’infinito”.

La storia d’amore di Serena Rossi e Davide Devenuto

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set della soap di Rai3 Un posto al sole nel 2018. "All’inizio non ci sopportavamo. Eravamo fidanzati tutti e due, poi siamo diventati amici. Quando abbiamo smesso di lavorare insieme abbiamo iniziato a frequentarci", ha raccontato lei in un’intervista a Domenica In, spiegando di aver poi superato piano piano le iniziali diffidenze dovute alla differenza di età di 13 anni. Nel 2017 è nato il loro figlio, Diego, la gioia più grande di entrambi.