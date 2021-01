Sonia Lorenzini: “Andrea Damante non ha tradito Giulia De Lellis con me, ecco qual è la verità”

L’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini rompe il silenzio e dice la sua sul gossip che per diverso tempo l’ha indicata come la donna con cui Andrea Damante tradì Giulia De Lellis. Non c’è niente di vero in questo, ha detto durante un’intervista in diretta su Instagram a Chi Magazine, e ha spiegato perché. Finora, ha ammesso, aveva preferito restare fuori da questa storia, senza intervenire pubblicamente, ma ora è arrivato il momento di dare la sua versione.

“Non sono mai voluta entrare nello specifico della questione e raccontare dei dettagli che mancavano a un po’ di persone che hanno costruito questa storia, perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e avevo il bisogno di tutelare e proteggere la mia relazione e la persona che stava con me”. Sui rumors che l’hanno investita, oggi Sonia Lorenzini dice: “Io non ho mai visto mezza prova a questo proposito, che avvalorasse questa tesi. E prima di giudicare e condannare qualcuno servono le prove”.

Sonia Lorenzini, Andrea Damante e Giulia De Lellis: cosa è successo

Sonia Lorenzini smentisce di essere stata la causa di “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, ossia il tradimento di Andrea Damante nei confronti di Giulia De Lellis che ha portato l’influencer a raccontare la storia in un libro. Ma “una parte di verità in questa storia c’è”, dice. “Io avevo presenziato a una serata dopo un giro in discoteca a casa di qualcuno, insieme ad altre persone. C’era Andrea e una ragazza che arrivava dalla discoteca. Non voglio fare i nomi delle altre persone perché non voglio mettere in mezzo altra gente, se qualora un giorno se ne riparlerà e volessero dire qualcosa allora lo faranno loro. Io non ho visto niente, non ho visto un tradimento di Andrea con i miei occhi. Motivo per il quale non raccontai niente a Giulia”, spiega.

De Lellis uscì tre mesi dopo dalla Casa del Grande Fratello. Sonia Lorenzini all’epoca fu molto combattuta, dice, se parlarle o meno di quella serata ma poi risolse di non dirle nulla. Le due comunque poi si parlarono, una volta che De Lellis scoprì in maniera autonoma della serata e aveva pensato che Lorenzini fosse stata la persona con cui era stato Andrea Damante. Lorenzini si è impegnata per fornire a De Lellis informazioni e prove che smentissero questa insinuazione. Le due all’epoca non erano amiche ma semplici conoscenti, poi a distanza di un anno si sono incontrate nuovamente durante un evento. In quell’occasione, Lorenzini e De Lellis si sono appartate per un nuovo chiarimento. Giulia De Lellis a quel punto avrebbe creduto alle affermazioni di Sonia Lorenzini e la questione è finita lì.