Miriam Sette scrive al marito Leonardo Spinazzola: la toccante lettera dopo l’infortunio

Per Leonardo Spinazzola gli Europei 2021 sono finiti ieri, venerdì 2 luglio, a un passo dalla semifinale che avrebbe giocato anche lui se quel terribile infortunio arrivato al 34’ del secondo tempo della partita contro il Belgio non fosse stato tanto spietato. Enorme è il rammarico provato dallo sfortunato laterale: lo sanno bene i colleghi, i tifosi, ma soprattutto lo sa bene lei, la moglie Miriam Sette, che al compagno della sua vita e padre dei suoi due figli Mattia e Sofia ha scritto un’emozionante lettera condivisa su Instagram.

La lettera della moglie di Leonardo Spinazzola

A corredo della tenera foto che aveva già postato tra le storie Instagram durante la diretta della partita, Miriam Sette ha lasciato scritti i suoi pensieri rivolti al marito.

"Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno lo sa.. ma oggi il treno per te si ferma qui.. il famoso treno guidato da te,si è fermato. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili, chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa", ha esordito Miriam: "Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova.. mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, Mai! E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni".

Per concludere, il riferimento al loro Mattia, primo grande tifoso del suo papà: "L’ultima cosa ma che è la più importante: hai reso tutti orgogliosi ma sopratutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni è fiero ed orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine. Credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere. Dopo la tempesta c è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene.. Sei forte amore mio. Più forte di prima. Con te, Sempre".

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette, storia di un grande amore

La storia d’amore tra Leonardo Spinazzola e Miriam Sette è nata 11 anni fa e, a dicembre dello scorso anno, è stata coronata dal matrimonio. La coppia ha due figli, Mattia, di tre anni, e Sofia, nata lo scorso 28 febbraio. Un legame fortissimo quello tra il giocatore della Roma e difensore della Nazionale e la 26enne originaria di San Severo (in provincia di Foggia), testimoniato dai tantissimi scatti pubblicati su Instagram che li mostrano innamoratissimi.

"Prima ragionavo ancora da ragazzo, ma con l’arrivo di Mattia mi sento addosso una responsabilità diversa. Non sono mai stato un pazzo fuori dal campo, ma adesso mi sento più tranquillo e soprattutto sono più felice", ha raccontato tempo fa Spinazzola ai microfoni della Roma parlando della sua paternità. Sul suo account social la moglie si descrive come “Mamma di Mattia, Sofia e Yago (il loro cane, ndr)". Poi, la dedica che racconta tutta la profondità del loro sentimento: "Insieme siamo l’inizio e la fine".