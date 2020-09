Nuova fiamma per Stefano De Martino? Eccolo felice in barca con la bellissima Fortuna

Se l’estate volge al termine, il gossip che di norma infiamma la stagione più galeotta per rumors e paparazzate non si ferma e torna a puntare lo sguardo su uno dei suoi più indiscussi protagonisti, ovvero Stefano De Martino. A stridere con le voci che ultimamente lo indicavano come in preda a presunti ripensamenti e tentativi di riconciliazione con la ex moglie Belen Rodriguez, arrivano adesso le foto che lo mostrano più che sereno in barca al largo della penisola sorrentina in dolce compagnia di Fortuna, una bellissima ragazza campana dai lunghi capelli scuri e dal fisico scultoreo. A pubblicare le immagini è il settimanale Gente che evidenzia la complicità tra i due e racconta che insieme avrebbero partecipato a una festa per poi rientrare in barca e trascorrere lì la notte. Al mattino caffè e brioches e poi un pranzo in suggestivo ristorante con vista mare.

Se per l’ex ballerino di Amici ora conduttore di Made in Sud sia davvero arrivato il tempo di aprire un nuovo capitolo sentimentale è presto per dirlo, considerando anche la totale riservatezza sull’argomento del diretto interessato. Gli scatti che lo immortalano in dolce compagnia, tuttavia, esprimono una serenità chiaramente percepibile sul suo volto, gioioso mentre pare imitare alla perfezione la scena cult del film Titanic con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. E lei, Fortuna, apprezza e ricambia i sorrisi. La sintonia c’è tutta… Premessa per qualcosa di più? Sarà il tempo (ed eventuali dichiarazioni a riguardo) a dirlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stefano De Martino torna a Milano: giorni di trasloco per l’ex ballerino

Intanto Stefano De Martino è tornato a Milano da Napoli, dove si era trasferito per condurre il programma di Rai2 'Made in Sud'. Un trasloco ben diverso da quello previsto prima della fine del matrimonio con Belen con cui intendeva prendere una nuova casa che oggi, alla luce degli ultimi sviluppi, è rimasta solo un’idea… Il conduttore, dunque, vivrà in un appartamento diverso di quello della ex moglie e del figlio Santiago, come ha mostrato su Instagram mostrando i primi spostamenti dei mobili nella casa nuova.