Amore a gonfie vele per Stefano Gabbana: vacanze in yatch con il fidanzato Luca

Vacanze ?made in Spain ? per lo stilistaStefano Gabbana ed il fidanzato Luca Santonastaso. La coppia, avvistata dal settimanale ?Chi?, sta trascorrendo i giorni di fine Agosto a bordo dello yatch ?Regina d?Italia?. Gabbana, 59 anni, e Santonastaso, 28, fanno coppia fissa dal 2017, e nonostante la notevole differenza d?età, ben 31 anni, tra loro le cose procedono a gonfie vele. Eccoli pizzicati a Formentera, a bordo del Wally, il tender dello yatch, per raggiungere i lidi di Levante e fare un tuffo a largo. Tra una nuotata e un po? di tintarella, dopo 5 anni d?amore Stefano e Luca dimostrano ancora una grande complicità.

Questo anno i due hanno deciso di concedersi una vacanza di coppia, solo loro due ed il mare. (e probabilmente anche il personale di servizio). Lo scorso anno sulla stesso yatch Gabbana e Santonastaso non erano soli. Con loro a bordo anche anche l?ex compagno nonché socio di Gabbana, Domenico Dolce ed il suo compagno Guilherme Siqueira. I quattro in quell?occasione si sono concessi un viaggio tutto italiano, tra la Sicilia e la costiera amalfitana, per godersi la bellezza della penisola.

L?amore tra Stefano Gabbana e Luca Santonastaso

Questo anno invece Stefano e Luca hanno voluto ritagliarsi un soggiorno tutto per sé proprio a Formentera. Non a caso l?isola spagnola è un luogo speciale per i due uomini. Pare che proprio qui si sono conosciuti nell?estate del 2017 e mai più lasciati. All?epoca Luca Santonastaso, 23 anni, era un semplice parrucchiere casertano lontano dai clamori del gossip. Dopo aver conosciuto Gabbana il ragazzo si è spostato a Milano per stare più vicino al fidanzato, qui ha cominciato una nuova carriera come personal trainer, anche se dai contenuti postati sul profilo Instagram sembrerebbe anche impegnato nell?azienda del compagno.