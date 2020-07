Tina Cipollari, è finita con Vincenzo Ferrara: "Vuole rimettere insieme la famiglia con Kiko"

Il lockdown è stato fatale per Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, anche se la crisi e i dubbi (di lei) si trascinavano già da prima, come fa sapere una fonte a DiPiù Tv. L'intera quarantena trascorsa separati - lei a Roma, dove vive con i tre figli, lui a Firenze, dove ha un ristorante - poi la decisione di mettere un punto.

Sarebbe stata proprio Tina a voler interrompere la loro relazione, che andava avanti da due anni e sembrava rappresentasse un nuovo importante capitolo per l'opinionista di 'Uomini e Donne' dopo la dolorosa separazione da Kiko Nalli, padre dei suoi figli. E sarebbe proprio l'ex marito, sempre stando al racconto di questa fonte vicina alla coppia, la causa della rottura.

"Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini - ha spifferato la 'talpa' al settimanale - Anche se in tv si mostra in un modo, in realtà è una donna d'altri tempi. Crede molto in alcuni valori. E, oltre che nella dieta, ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato".

Anche Kiko Nalli è di nuovo single. Non lo ha ancora ufficializzato, ma pare ormai certa la fine della sua storia con Ambra Lombardo, conosciuta nella casa del Grande Fratello. Insomma, i presupposti per un bel ritorno di fiamma ci sono tutti.