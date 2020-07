Tina Cipollari smentisce la rottura con il fidanzato, Kiko Nalli tuona: “Fake news”

Nessuna rottura tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: la storia d’amore tra l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ e il compagno procederebbe a gonfie vele, contrariamente alle ultimissime indiscrezioni diffuse dal settimanale DiPiù Tv che la raccontava come “stanca di vivere un amore a distanza” e intenzionata “a ritrovare una certa intesa con il marito”, Kikò Nalli. A smentire i rumors, indirettamente ma comunque in modo perentorio, è stata la stessa Tina che sul proprio account ha condiviso la storia Instagram di Simone Di Matteo - suo grande amico con cui partecipò anche al programma Pechino Express – che ha fatto riferimento proprio alle ultime voci.

“Una coppia bellissima, un amore grande. Ma perché la gente ha la strana mania di inventarsi liti non esistenti o addii mai avvenuti? A certa gente la felicità di alcune persone sta proprio stretta”, si legge a corredo di alcune foto di Tina e Vincenzo pubblicate da Di Matteo. Il legame tra i due è ancora forte, dunque, e ad avvalorare la tesi che, di conseguenza, nega anche il presunto tentativo di riavvicinamento all’ex marito, è arrivato pure Kikò Nalli…

Lo reazione di Kikò Nalli

Sempre su Instagram anche Kikò Nalli è intervenuto sulla notizia che avrebbe tirato in ballo anche un suo coinvolgimento nella fine della storia di Tina Cipollari con il compagno Vincenzo Ferrara con parole molto dure contro la fonte autrice della fake news: "‘Buciardiii', detto alla romana. Finti gossip per arrivare dove? Da nessuna parte. Non avete nulla da scrivere, massa di falsi insignificanti. Quando mi fate ridere. Non so chi sia colui che ha dato questa notizia fake, ma evidentemente non aveva nulla da scrivere”.

