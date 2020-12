"L'amore segreto di Tommaso Zorzi fuori dalla Casa"

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi deve ancora riprendersi dall'abbandono di Francesco Oppini, per cui si preso una bella sbandata, fuori esplode una bomba sulla sua vita sentimentale, a quanto pare viva e vegeta. A lanciarla è Biagio D'Anelli a Mattino 5, che parla di un presunto ex fidanzato tornato a far capolino.

A confermare le parole dell'opinionista ci sarebbero anche delle prove pronte ad uscire sui giornali: "Ho scoperto una cosa e a breve usciranno anche le foto - ha rivelato D'Anelli - Tommaso Zorzi nel 2016 aveva perso la testa, e secondo me è ancora innamorato, di un modello bellissimo, 34enne, di nome Manuel. Ci è stato 8 mesi, poi ci sono stati dei problemi". L'amore, però, sarebbe riesploso proprio pochi giorni prima dell'ingresso dell'influencer nel reality di Canale 5: "Prima che lui entrasse nella Casa - continua l'informatissimo Biagio - questo suo ex si è lasciato col fidanzato e Tommaso Zorzi è tornato a farsi vivo perché lo voleva con se, dichiarandosi nuovamente. Hanno trascorso tre giorni insieme prima del suo ingresso nella Casa. A breve usciranno anche le prove". Tommaso non ha mai parlato di questo suo ex, tantomeno di un presunto nuovo amore, ma lo scoop bolle.

Biagio D'Anelli: "Samantha De Grenet e Filippo Nardi sono parenti"

Un'altra bombetta lanciata sempre a Mattino 5 dallo scatenato opinionista riguarda Samantha De Grenet e Filippo Nardi, i due nuovi concorrenti del Gf Vip: "Una chicca nobiliare. Samantha De Grenet e Filippo Nardi sono parenti, cugini alla lontana. Tra la bisnonna della De Grenet e la parentela paterna di Filippo ci sono stati dei fidanzamenti in passato. 1934, andate a indagare". Arianna David, in collegamento, si inalbera: "Non è vero. Io la conosco bene Samantha, non tu, e so per certo che non è vero". Considerando l'epoca dei presunti fatti, in questo caso difficilmente possiamo aspettarci foto compromettenti.