Tommaso Zorzi, un anno d'amore con Stanzani: la foto del primo bacio

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani festeggiano un anno d'amore. Per il primo anniversario di fidanzamento, l'influencer pubblica su Instagram la foto di un bacio importante: "Questa foto l'abbiamo scattata dopo esserci fidanzati (poi ci ha pensato Nicola a tentare di distruggerla) - scrive - e da quel giorno non è cambiato nulla. Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario amore mio".

"Amore mio" risponde il ballerino, con un cuore. E poi sul suo profilo contraccambia: "Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro. Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla. Ti amo". Amore puro il loro, come si accorgono anche i follower, felici di vedere Tommy così radioso. "Auguri, siete una coppia meravigliosa" commenta Stefania Orlando, che con Zorzi ha instaurato una bellissima amicizia al Gf Vip ed è contenta di vederlo innamorato. Tommaso Stanzani è arrivato nella sua vita in un momento particolare, proprio quando il grande successo raggiunto con il reality lo aveva portato ad essere pieno di impegni, televisivi e non solo, e quindi meno attento alla nascita di una possibile storia d'amore. E invece è andata proprio così. Il loro incontro è stato travolgente e riconoscersi è stato semplice e naturale, proprio come succede con i grandi amori.

L'aiutino di Maria De Filippi

A far notare a Tommaso Zorzi quello che sarebbe poi diventato il suo fidanzato è stata Maria De Filippi. "L'ho visto per la prima volta nell'ufficio di Maria" ha raccontato tempo fa l'influencer, spiegando bene come andò: "Là lei ha tipo 20 televisioni con tutte le telecamere puntate nella casa di Amici e mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo. Quando è uscito gli ho scritto, ci siamo visti e il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi".

Il post pubblicato da Tommaso Zorzi