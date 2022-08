Francesco Totti e il passo azzardato: di notte va a trovare Noemi Bocchi al Circeo

Sono delle vacanze davvero particolari quelle di questa estate per Ilary Blasi e Francesco Totti, le prime da separati. La conduttrice ne ha approfittato per starsene lontana dalla capitale e dai clamori del gossip, in un grand tour che ha toccato lo Zimbabwe, la Croazia, le Dolomiti, fino al paese natale della famiglia nelle Marche.

Ilary durante i suoi soggiorni estivi ha approfittato anche per trascorre del tempo nella villa di famiglia a Sabaudia. Dopo aver passato dei giorni qui in compagnia dei figli, la showgirl ha poi dato il cambio all’ormai ex marito a fine luglio. Francesco Totti è arrivato a Villa Volpi per condividere del tempo con le figlie e alcuni collaboratori domestici, ma non con il figlio Cristian occupato dagli allenamenti under 18 della Roma. Nonostante gli impegni da papà il calciatore non si è voluto allontanare dalla nuova fiamma Noemi Bocchi, che ha affittato una casa a San Felice del Circeo per stare vicina al suo capitano.

La mossa azzardata di Totti

Sembrerebbe che dopo ferragosto Chanel ed Isabel siano tornate da mamma Ilary con cui stanno trascorrendo una vacanza in Croazia, come documentato dall’ex letterina su Instagram. Francesco ne ha prontamente approfittato per precipitarsi dalla sua Noemi. Dopo giorni di appostamenti l’atleta, sempre molto attentato a non essere scoperto, è stato beccato dal settimanale “Chi”, il 19 agosto sera a San Felice Circeo mentre scende dall’auto di un amico (intorno alle 22.30) ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata dalla Bocchi. Il punto, come si vede dalle immagini divulgate dalla rivista, è lo stesso in cui la 34enne , qualche giorno prima, aveva parcheggiato. Totti nonostante cerchi di andarci cauto, visti gli interessi in gioco nel divorzio, non resiste e corre dalla sua Noemi, anche a rischio di essere scoperto, come accaduto questa volta.