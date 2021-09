Ilary e Totti "replicano" alle voci di crisi

Francesco Totti e Ilary Blasi come nelle favole, nel vero senso della parola. Altro che crisi - paventata dai più maligni - la coppia è volata a Disneyland Paris con Isabel, la figlia più piccola, e alcuni amici per qualche giorno di puro divertimento e sogni ad occhi aperti nel regno delle fiabe più belle.

Un regalo per la piccola di casa ma anche per loro, che nelle ultime settimane, per via degli impegni lavorativi di lei - al timone di Star in the Star (e alle prese con il flop da mandare giù) - hanno trascorso poco tempo insieme. Isabel non sta nella pelle tra i suoi personaggi preferiti e giostre colorate, ma a divertirsi forse più di lei è Ilary, spericolatissima. La conduttrice sta provando le attrazioni più adrenaliniche del parco, come la Terror Tower: 61 metri di caduta nel vuoto, al buio. "Stupenda" ha commentato appena uscita, mentre Francesco l'aspettava fuori. L'ex calciatore, infatti, non si è lasciato convincere e dopo i tanti tentativi della moglie ha tagliato corto: "Ma perché mi devi far sentire male?". Insomma, Francesco e Ilary vanno d'accordo su tutto ma non sulle giostre.

Le voci di crisi

Negli ultimi giorni erano circolate voci su una presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A insospettire diversi fan della coppia la mancata corrispondenza social, di solito invece molto fitta tra la conduttrice e il calciatore, che il 27 settembre ha compiuto 45 anni. Ed è stata proprio questa occasione a far partire i primi rumors, visto che nessuno dei due ha pubblicato storie di festeggiamenti in famiglia. Ci hanno pensato Minnie e Topolino a smentire tutto al posto loro.

Francesco Totti e Ilary Blasi a Disneyland con Isabel, le foto su Instagram