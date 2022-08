Totti e le responsabilità della Blasi: "Se Ilary avesse fatto di più, non mi sarei allontanato"

Si sa quando una storia finisce è un continuo scambio di recriminazioni. Sta avvenendo lo stesso tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Al momento le colpe per la fine del longevo matrimonio sembrerebbero imputabili tutte all’ex capitano, reo di aver tradito la conduttrice con la giovane Noemi Bocchi. Ma l’atleta nell’occhio del ciclone del gossip non ci sta, e ha tentato di spiegare perché si è gettato tra le braccia di un’altra donna. A raccogliere la testimonianza del pupone come di consueto Alex Nucetelli, 45 anni, pr romano, ex marito di Antonella Mosetti, e grande amico di famiglia di Totti e Ilary. Fu lui che li fece conoscere anni fa, e pare ci sia il suo zampino anche dietro la conoscenza tra il calciatore e la Bocchi.

Una relazione di affetto e stima

Totti si sarebbe sfogato con Nuccetelli dicendo di provare ancora stima e affetto per l’ormai ex moglie: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo”, avrebbe detto l’atleta. Parole che renderebbero anche meno complessi e dolorosi i lavori per la separazione in corso tra i due coniugi. Del resto l’ex capitano giallorosso ha assoldato la celebre avvocata Anna Maria Bernardini De Pace, che ha seguito separazioni di svariate coppie vip, da Al Bano Carrisi e Romina Power fino a Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La De Pace conosce piuttosto bene Alessandro Simeone, legale di Ilary Blasi, nonché suo ex pupillo, il che renderebbe tutto più semplice.

Totti e le colpe di Ilary

Nello sfogo con Alex Nuettelli Francesco si è anche lasciato sfuggire una battuta su Ilary, quasi a voler giustificare la relazione fedifraga con Noemi Bocchi: “Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”. Che la Blasi concentrata sulla sua carriera di conduttrice abbia messo da parte il marito, che ha cercato attenzioni altrove?