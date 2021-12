Vanessa Gravina si è separata dal marito: "Il distacco è stato doloroso"

È finito il matrimonio tra Vanessa Gravina e Domenico Pimpinella. L’attrice 47enne, tra le protagoniste de Il Paradiso delle Signore con il ruolo di Adelaide di Sant’Erasmo, ha confidato il dolore per la separazione dall’uomo che per sei anni è stato al suo fianco. L’attrice e il manager si sono detti addio restando comunque in buoni rapporti: “È una presenza non distante nonostante quello che abbiamo attraversato. So che c’è e lui sa che io ci sono per lui. Siamo vicini sia fisicamente sia emotivamente, anche se la vicinanza non è facile perché abbiamo condiviso dieci anni della nostra vita e il distacco è stato doloroso” ha confidato in un’intervista a Di Più. E ancora: “Non è un abbandono perché mi impegno con tutta me stessa per tenere viva la condivisione. Spesso quando si attraversano certe esperienze si tende a rinnegare tutto ma per me è umanamente inaccettabile”.

Chi è Domenico Pimpinella, ex marito di Vanessa Gravina

Domenico Pimpinella ha 49 anni ed è un manager che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Oggi dirige la Fondazione Enpam lontano dal mondo dello spettacolo. Il matrimonio con l'attrice risale al 2015 e fu celebrato a qualche anno di distanza dal primo incontro, un vero colpo di fulmine. La coppia non ha avuto figli. In passato Vanessa Gravina è stata legata all’attore Edoardo Siravo, attore della soap di Canale 5 Centovetrine.