Walter Zenga ricorda la ex Hoara Borselli: "Da maschio idiota, le diedi un aut aut"

Sono passati quasi vent’anni dalla fine della relazione tra Walter Zenga e Hoara Borselli. Oggi entrambi hanno costruito nuove vite sentimentali: l’ex portiere di calcio insieme alla showgirl rumena Raluca Rebedea che è al suo fianco da 18 anni e l’attrice con Antonello Costigliola, sposato nel 2009, che l’ha resa madre di due figli: Margot e Daniel, che hanno rispettivamente 12 e 9 anni.

Di quella intensa storia d’amore durata fino al 2002, Walter Zenga è tornato a parlare adesso, in un’intervista che ha ripercorso i motivi della rottura arrivata dopo sette anni e di cui si attribuisce le colpe.

"Cosa non ha funzionato tra me e Hoara? Il fatto che io, da maschio idiota, l’avessi messa di fronte a un aut aut", ha raccontato Zenga in un’intervista al settimanale Nuovo: "Quando a lei hanno proposto di recitare nella soap Centovetrine, le ho detto che doveva decidere se accettare o stare con me e lei giustamente ha scelto la sua carriera. Se potessi tornare indietro seguirei Hoara come aveva fatto lei qualche anno prima, mollando tutto per trasferirsi a vivere in America con me. Ma a 40 anni non avevo ancora la maturità di oggi".

I rapporti tra Walter Zenga e Hoara Borselli oggi

Oggi tra Walter Zenga e Hoara Borselli c’è un ottimo rapporto, testimoniato anche dalla difesa che la ex vincitrice di Ballando con le stelle ha rivolto all’ex fidanzato durante la guerra famigliare tra lui e i figli Niccolò e Andrea.

"Io posso parlare del loro rapporto solo per i setti anni in cui siamo stati insieme. Era un padre che non vedeva l'ora di lasciare gli Stati Uniti per andare dai figli" ha assicurato l’attrice ospite a Live – Non è la d’Urso: "Io di Walter conservo un dolce ricordo e soprattutto una grande stima, sono qui per lui, perché sono certa che oggi, a vent'anni della nostra relazione, se ne avessi avuto il bisogno ci sarebbe stato lui seduto qui al posto mio, a difendermi".