Yari Carrisi innamorato, la nuova fidanzata è Thea Crudi

Una donna è tornata a far battere il cuore di Yari Carrisi, single dalla fine della relazione con Naike Rivelli (nata a 'Pechino Express' nel 2015). Il figlio di Al Bano e Romina si è fidanzato con Thea Crudi, cantante olistica italo-finlandese con cui condivide l'amore per la musica e la meditazione. Maestra di mantra, oltre che perfomer, l'artista da diverse settimane si fa vedere con Yari sui social e in molti notano una grande somiglianza con Cristel, la sorella di lui.

I due, che dalle foto sembrano molto innamorati, sono una coppia nella vita e anche sul palco. Insieme, infatti, si sono esibiti pochi giorni fa all'Ischia Global Fest e sono tanti gli impegni estivi in agenda tra concerti meditativi e incontri spirituali. Stavolta Yari, 47 anni, potrebbe davvero aver incontrato l'anima gemella. In Puglia per una serie di serate, Yari potrebbe già fare le presentazioni in famiglia...