Nicolò Zaniolo, la madre Francesca Costa dice la sua sull'ex fidanzata Sara e su Madalina Ghenea

La mamma del calciatore della Roma, finito al centro del gossip per le sue vicende sentimentali, nega che la sua famiglia abbia allontanato l’ex fidanzata del figlio e non vede di buon occhio il presunto flirt di lui con l’attrice romena

Nicolò Zaniolo continua a fare notizia anche al di fuori dall’ambiente calcistico, dopo la rottura con l’ex fidanzata Sara Scaperrotta, che aspetta da lui un bambino, e il suo presunto legame con la modella e attrice Madalina Ghenea (smentito dalla diretta interessata). La madre del calciatore, Francesca Costa, è intervenuta in diretta sull’emittente Radio Radio per parlare della questione e dire la sua, anche dopo l’intervista a una persona anomima che si è qualificata con una zia di Sara Scaperrotta che avrebbe attaccato duramente la famiglia Zaniolo. Di quella intervista, dice Costa, “ci sono parecchi punti da rivedere perché non corrispondono a realtà”.

Francesca Costa definisce definisce “disgustoso e disumano” l’aver insinuato che la famiglia Zaniolo avrebbe cacciato di casa Sara Scaperrotta. “È sempre stata tratta da noi come una figlia, soprattutto da me perché ho vissuto con lei in prima persona la pandemia. Non l’abbiamo assolutamente cacciata di casa. Vorrei che lei o chi per essa venisse a dirci in faccia che l’abbiamo trattata in questo modo”. Zaniolo, secondo il racconto di Francesca Costa, avrebbe scritto ai genitori della gravidanza una decina di giorni dopo averlo saputo, chiedendo loro di raggiungerlo subito a Roma da La Spezia. “Noi siamo corsi giù perché lui era disperato, piangeva: ‘Ho bisogno di voi’. Lui discuteva con Sara perché in quei giorni aveva capito di non essere più innamorato di lei e non si sentiva di stare più con quella ragazza. Quando siamo arrivati giù Sara era già pronta a uscire di casa. Ci siamo fermate a parlare, in modo tranquillissimo. Quando lei ha detto che doveva andare dal ginecologo, mi sono offerta di accompagnarla”.

La ragazza, racconta Francesca Costa, avrebbe accettato ma poi avrebbe cambiato idea preferendo andare da sola. Da quel momento, dice la madre di Zaniolo, tra di loro non ci sarebbero più stati contatti. Sara è tornata a casa di Zaniolo a riprendere le sue cose accompagnata dal padre e dal fratello. “Da che mondo è mondo, se due persone si lasciano e la casa è del compagno, la ragazza deve tornare a casa sua. È venuta a prendere i suoi effetti personali con il padre e il fratello e poi è andata via. La casa doveva rimanere a Nicolò perché lui deve continuare il suo lavoro a Roma, ma lei non è stata cacciata da nessuno e nessuno si sognerebbe di cacciare nessuno da casa”, ha aggiunto. Francesca Costa ha spiegato che i due ragazzi si sono bloccati a vicenda su Instagram, ma secondo lei non sarà certo questa circostanza ha impedire ai due futuri genitori di volersi sentire per il bene del nascituro.

Zaniolo, parla la mamma Francesca Costa

Francesca Costa conferma poi la notizia che Sara avrebbe abortito sette mesi fa, rivelando anche un dialogo avuto con la ragazza prima di sapere di essere nuovamente incinta. Riparlando di quell’episodio, Sara le avrebbe detto: “Meno male che l’altra volta è andata così. Mi sto rendendo conto che Nicolò è difficile da gestire. Per fortuna che abbiamo preso questa decisione perché non siamo ancora pronti”. I due ragazzi erano poi andati a vivere insieme, ma quella convivenza avrebbe fatto capire a Zaniolo, dice la madre, che il rapporto tra i due non poteva continuare perché entrambi non riuscivano più ad andare d’accordo.

Francesca Costa ribadisce poi l’intenzione del figlio di assumersi la responsabilità del bambino che nascerà. “È stata una cosa che i due ragazzi probabilmente non hanno gestito al meglio, ma se fosse successa a un ragazzo qualsiasi non avrebbe avuto questo clamore”. Non è vero, poi come sarebbe stato insinuato, che i Zaniolo avrebbero cambiato casa per paura di “incursioni” da parte dell’ex fidanzata del calciatore: il marito di Francesca Costa le avrebbe inviato le foto della casa nuova già prima di questa situazione, un cambiamento che era stato deciso “per scaramanzia” dopo gli infortuni di Zaniolo. In quella casa era programmato che i due ragazzi andassero a vivere insieme.

Quando Madalina Ghenea, Francesca Costa ha detto chiaramente: “Mio marito e io non siamo assolutamente d’accordo con la frequentazione che lui ha avuto o sta avendo con questa donna, che è poco più piccola di me. Noi ce ne distacchiamo. È stato detto che noi lo consigliamo male, che non gli stiamo dietro. Ma è un ragazzo di 21 anni… Cerchiamo in tutti modi di farlo ragionare. Purtroppo è uscita e non ci possiamo far nulla”.