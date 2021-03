Zorzi e Garko, colpo di fulmine dopo il Gf: incontri ravvicinati a casa di Stefania Orlando

Che Gabriel Garko sia di nuovo single si era capito già da un po'. L'attore, che poco dopo il coming out aveva fatto sapere di essere felicemente innamorato di un 23enne napoletano, Gaetano, ormai da un paio di mesi lancia indizi sui social sul suo celibato, dai viaggi e le serate in solitaria alle storie bollenti - tipiche di chi si è appena mollato - per la serie "mo' mangiati i gomiti". Solo soletto, però, il sex symbol delle fiction Ares è difficile che ci resti e sembra abbia trovato presto qualcuno con cui consolarsi.

Galeotta fu la Casa del Grande Fratello Vip, dove lo scorso settembre Garko entrò per dire tutta la verità sulla "favola" con Adua Del Vesco, costruita a tavolino per allontanare le voci sulla sua omosessualità, dichiarata quella sera in diretta tv dopo anni di bugie. Il suo coming out aveva fatto storcere il naso a Tommaso Zorzi - che si era anche lasciato scappare una battuta poco carina - ma appena finito il reality, l'influencer ci ha messo un attimo per ricredersi. I due si sarebbero scritti sui social (sembra sia stato Garko a fare il primo passo) e incontrati a Roma pochi giorni fa. A fotografarli insieme il settimanale 'Chi', che parla della solita "amicizia speciale", ma ci sarebbe qualcosa di più.

L'incontro fra Tommaso Zorzi e Gabriel Garko

Dopo una fitta corrispondenza in direct, i due si sono incontrati a Roma qualche giorno fa. Tommaso era in città per l'ospitata ad 'Avanti un altro' e dopo la registrazione ha subito visto Gabriel. Non finisce qui. Lo stesso giorno - come riferisce un beninformato a Today - Zorzi è andato a trovare la sua amica Stefania Orlando e si è presentato proprio con Gabriel, lasciando fuori dalla porta di casa i collaboratori più fidati. A confermarlo sono alcune foto pubblicate dalla showgirl sui social, prima con il suo Tommy e poi con Garko (stessi vestiti per tutti, ulteriore indizio che si trattasse della stessa giornata). Insomma, un pomeriggio insieme che sa di 'presentazioni ufficiali'. Guarda caso, dopo quel giorno, Stefania e Gabriel - che non si erano mai conosciuti prima - hanno iniziato a seguirsi reciprocamente sui social. Pura coincidenza? Neanche i più ingenui ci crederebbero mai.

E Adua? La stoccata di Stefania Orlando

Oltre lo scoop, anche la beffa e a firmarla non poteva che essere quella 'viperella' di Stefania Orlando. La showgirl ha recentemente avuto una discussione con Rosalinda Cannavò - un tempo Adua Del Vesco - per aver lasciato un commento di troppo (secondo l'attrice) sotto una foto di Andrea Zenga. Dopo aver messo in dubbio la sua sincerità, l'amico senza volerlo le ha servito sul piatto d'argento la possibilità di prendersi la rivincita. Cheese, ed ecco il colpo di grazia: un bel selfie con quello che per quanto finto è pur sempre il suo storico ex.

Sotto le foto a casa di Stefania Orlando