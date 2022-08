Luca Argentero perde (di nuovo) le staffe con i paparazzi

Luca Argentero questi giorni sta trascorrendo delle piacevoli vacanze di famiglia a Forte dei Marmi insieme alla moglie Cristina Marino, 31 anni, e la la figlia Nina Speranza, arrivata nel 2020. Ma si sa i soggiorni estivi dei vip non sono mai rilassati, con i paparazzi sempre in agguato.

E anche la vacanza degli Argentero ha ben presto preso una piega spiacevole. Sembrerebbe infatti che l’attore torinese si sia scagliato contro alcuni paparazzi che stavano scattando delle foto a lui e alla sua famiglia durante una cena al ristorante nella cittadina della Versilia. La scena, alla quale hanno assistito diverse persone, è stata raccontata dal settimana Vero, con tanto di immagini a corredo, che tuttavia non sono al momento disponibili. L'ex gieffino resosi conto della presenza dei fotografi fuori dal locale li ha dapprima intimati ad andarsene con le buone. Ma i paparazzi a quanto pare non volevano saperne ed è allora che Argentero è uscito dal ristorante inveendo contro di loro, senza però sfociare in una rissa, come era già accaduto in passato.

La rissa nel 2016

L’attore è infatti molto geloso della privacy. Già nel 2016 Argentero fu protagonista di un’ accesa rissa con alcuni paparazzi, mentre venne fotografato insieme all'allora moglie Myriam Catania. Il tutto fu mostrato e denunciato dagli stessi foto reporter a Domenica Live. L’attore in quell'occasione prese a calci un fotografo, invitandolo ad andare a fare a pugni. Nel video si poteva vedere il torinese mentre chiama i paparazzi “infami”, spiegando che non sanno nulla della sua vita. “Dammi un pugno in faccia, mi fai meno male”, dice al fotografo. Intervenne anche Myriam Catania tentando di calmare il marito, ma poi anche lei esplose: “Vai a scuola, invece di rubare la vita degli altri”, disse al paparazzo. Luca Argentero si giustificò parlando di una vera e propria azione di stalking nei suoi confronti. Gli anni sono passati, Argentero ha una nuova compagna, è anche diventato papà, eppure la sua insofferenza verso il gossip non sembra accenni a diminuire.