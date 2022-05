Luca Argentero la rivelazione choc a Ti Sento: “Ritiro dalle scene? Mi piacerebbe”

Luca Argentero è indubbiamente uno degli attori più amati del piccolo schermo. Grazie al suoi ruoli in fiction e serie di successo, da Doc - Nelle Tue Mani a Le Fate Ignoranti, il torinese negli anni ha conquistato il favore del pubblico.

Ora una sconcertante dichiarazione dell’ex gieffino arriva a spiazzare i sempre più affezionati telespettatori.

Luca Argentero è stato ospite del talk show di Rai2 “Ti Sento”, condotto da Pierluigi Diaco. La puntata in cui è apparso andrà in onda stasera, 17 maggio 2022 in seconda serata.

Un’anticipazione della conversazione tra Diaco e Argentero è arrivata però prima della messa in onda a gettare nello sconforto i fan.

“Credo di aver già fatto tutto in questi venti anni”, ha asserito l’attore, che dalla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2003 ne ha fatta di strada.

Diaco non sembra credere alle parole di Argentero e tenta di saperne di più. “Scusami Luca quindi tu saresti pronto a lasciare la scena?”, domanda il presentatore.

L’attore senza esitazioni annuisce, argomentando: “Si, mi piacerebbe, ormai sento di aver fatto tutto”.

Ma Diaco non ci sta e si fa portavoce del malcontento del pubblico per un eventuale ritiro dalle scene di Argentero.

Il 44enne chiarisce meglio i suoi piani per il futuro: “O meglio non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”, asserisce l’attore torinese.

Non a caso Luca dopo essere diventato papà della piccola Nina Speranza si è trasferito con la moglie Cristina Marino nel piccolo borgo umbro di Città della Pieve, dove conduce una vita semplice all’insegna del verde e lontana dai riflettori.

Proprio durante l’intervista di Diaco l’attore ha avuto modo di parlare del suo speciale rapporto con la natura e di come lo avvicini a Dio: “È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino… Sembra banale ma è una questione fisica, che poi io questa luce divina, questa presenza che circonda tutti noi a cui francamente non sono mai riuscito a dare un volto, invece in mezzo alla natura, quando sono stato veramente immerso nella natura, m’è capitato in cima a una montagna, alle cascate dell’Iguazù in Argentina, quando la natura è molto più grande di te, è così”, ha detto l’attore.

Insomma Argentero si ritirerebbe dalla scene per godersi di più la famiglia e condurre una vita ritirata nel verde? Non sorprende visto che l’attore si è sempre mostrato molto riservato e discreto.