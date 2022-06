Luisa Ranieri e Luca Zingaretti innamoratissimi festeggiano 10 anni di matrimonio

Giornata di festa in casa Zingaretti-Ranieri. La coppia di attori celebra 10 anni di matrimonio. Luisa ha festeggiato la giornata con una dolce Instagram story dedicata all?anniversario. La Ranieri ha postato uno scatto in cui si mostra intenta a scambiare un bacio appassionato con il suo commissario Montalbano: ?10 anni di matrimonio e 18 insieme. Tanta roba!!!?, scrive la donna a corredo dell?immagine. Una ricorrenza speciale, che la coppia affiatatissima, negli anni non ha mai mancato di ricordare.

La storia d?amore

I due, genitori di Emma, nata nel 2011, e Bianca, arrivata nel 2015, si sono conosciuti nel 2005, sul set di Cefalonia, dopo che entrambi avevano affrontato una separazione. Il loro rapporto, ha spiegato la Ranieri a Verissimo: ?E? nato come stima professionale che si è trasformata in una relazione importante che ancora dura, in vita?. Tra Luisa e Luca una considerevole differenza d?età, che nonostante tutto ha tenuto vivo il rapporto: ?Io avevo 28 anni e lui 42 anni, ed è stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite?. L?attore, per Luisa Ranieri ha rappresentato: ?la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l?amante, il compagno, l?amico e il fidanzato migliore che si potesse avere?.

Il matrimonio

Luisa ha detto sì a Zingaretti dopo 8 anni d?amore con una cerimonia privatissima, alla presenza di pochi amici, tanti parenti e pochi, pochissimi paparazzi. La cerimonia, con rito civile, si è celebrata nel castello di Donnafugata, a Ragusa. Per l'occasione Luisa, splendida in un abito bianco di pizzo, era stata accompagnata dalla piccola Emma. E? poi arrivata Bianca nel 2015 a completare la famiglia.