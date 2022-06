Lupita Nyong: la compagnia aerea perde la valigia e Dolce & Gabbana arrivano in suo soccorso

Fashion Emergency per Lupita Nyong’o! Giovedì, l’attrice premio Oscar, 39 anni, ha raccontato su Instagram la sua disavventura durante il viaggio per prendere parte al Cannes Lions Festival. “"@KLM ha perso il mio bagaglio ?; @dolcegabbana è venuto in soccorso! ?? ??‍???? #QuickTrip #WorkingWoman #blessed", ha scritto la messicana. Lupita stava volando da New York dove risiede, verso la Costa Azzurra, con la compagnia olandese KLM. Come spesso accade a molti viaggiatori sfortunati la KLM Royal Dutch Airlines ha perso il bagaglio di Lupita, probabilmente imbarcato in stiva. Una vera e propria disdetta, visto che la valigia conteneva i preziosi abiti da sera che la Nyong’o avrebbe dovuto indossare per calcare il red carpet del festival.

L'intervento di Dolce & Gabbana

Niente paura, a salvare l’attrice dalla disdetta, e un probabile tracollo emotivo, ci hanno pensato niente di meno che Stefano Dolce e Domenico Gabbana. Il premio Oscar ha infatti corredato il post in cui racconta dell'incidente, da un simpatico video in cui sfila con i capi degli stilisti italiani sulle noti di Jay-Z. Dall’abito a ruota tempestato di lillà, al completo maiolica sui toni del blù, Lupita è riuscita a ritrovare i vestiti, ed il sorriso. Non si sa bene se Dolce & Gabbana siano riusciti a recuperare il bagaglio smarrito dell’attrice. Più probabile che le abbiano o fatto arrivare direttamente a Cannes dal loro show-room di Milano dei nuovi abiti da poter utilizzare. Insomma tutto è bene ciò che finisce bene Lupita è riuscita a presenziare all’evento, splendida con indosso i suoi abiti firmati Dolce & Gabbana, che sono diventati ufficialmente le fate madrine che tutti vorremmo venissero in nostro soccorso.