Madonna e Britney replicano il loro iconico bacio 19 anni dopo

Tutti hanno ben impressa nella memoria la scena dell’iconico bacio tra Madonna e Britney Spears durante gli MTV Video Music Awards del lontano 2003. Un gesto che ha fatto la storia della musica, destando all’epoca grande scalpore. Ebbene dopo 19 anni le due popstar hanno replicato la scena. L’occasione è stata niente di meno che il matrimonio di Britney con Spears con il compagno Sam Asghari, a cui si è unita dopo 9 anni di relazione. La foto del bacio alla seconda tra le regine del pop è stata condivisa da Kevin Ostajews, fotografo ufficiale delle nozze.Nello scatto, avvenuto durante il ricevimento, le labbra delle due donne, molto amiche, tornano ad unirsi. Per l’occasione l’ex reginetta del pop indossa un miniabito rosso con frange, dopo aver effettuato ben 3 cambi d’abito, mentre la Ciccone per il lieto evento ha scelto un maxidress multicolor. Madonna non poteva di certo mancare alle nozze di Britney, pare infatti che le due si siano scatenate sulla pista da ballo durante i festeggiamenti. La 63enne, in questi anni difficili per l’amica, è stata accanto alla cantante di Toxic prodigandosi a favore del movimento #FreeBritney e aiutando la donna a tornare alla libertà.

Il bacio era nell'aria

Pare che Madonna avesse in mente di rievocare il famosissimo bacio con Britney già da tempo, magari di nuovo proprio ad un concerto. Durante un’Instagram Live di qualche tempo infatti un fan chiese alla cantante di “Frozen” se avesse intenzione di organizzare un nuovo tour mondiale. “Diavolo sì! Devo! Negli stadi piccola!”, ha risposto Louise Veronica Ciccone prima di sganciare la bomba: “Io e Britney, che ne dici?”, ha affermato la 63enne, che ha rincarato la dose: “Non sono sicura che le piacerebbe, ma sarebbe davvero fantastico. Potremmo rievocare il nostro bacio”. Dopo il famigerato bacio ai VMA nel 2003 Britney dichiarò alla CNN: "Non sapevo che sarebbe passato così tanto tempo e tutto il resto", aggiungendo: "Non ho mai baciato una donna prima”. Il giornalista le chiese poi se lo avrebbe rifatto: "No, non lo rifarei", per poi chiarire: "Forse con Madonna”. Detto, Fatto. E chissà se come prospettato da Madonna le due potranno tornare ad esibirsi di nuovo insieme, suggellando anche questa volta l’evento con un bacio a favore di pubblico.