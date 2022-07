Manuel Bortuzzo blocca una ragazza disabile su Instagram: è polemica

Manuel Bortuzzo è finito al centro di una nuova polemica e questa volta non c’entra la sua ex Lulù Selassié. Il nuotatore, che domenica scorsa era al concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma, ha avuto la possibilità di assistere allo show da una posizione privilegiata, proprio sotto al palco. La cosa non è passata inosservata e una ragazza disabile di nome Chiara ha cercato di mettersi in contatto con lui. Come ha fatto notare Chiara, admin dell'account Veneto Accessabilty, che tratta il tema dell’accessiblità, nei concerti l’aerea disabili è posizionata molto lontana dal palcoscenico, anche per via della sicurezza. La ragazza si è dunque chiesta come mai Bortuzzo, a differenza di tutti gli altri disabili presenti al concerto di Ultimo, abbia avuto la possibilità di vedere lo show così da vicino. La giovane ha infatti fatto notare come tutte le persone disabili paghino regolarmente il biglietto di ingresso ai concerti, ciò nonostante però l’area dedicata alle persone con questo tipo di problemi è sempre molto lontana, non permettendo una buona visibilità e quindi di fruire al meglio dello show.

Il blocco di Manuel

La ragazza dopo aver contattato Bortuzzo su Instagram ha scoperto di essere stata bloccata da quest'ultimo: “Che bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco - si è sfogata - Vorrei sapere, il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità, concerti, perché allora tu sei lì tranquillo? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo? Ps. Grazie per avermi bloccato, bella figura di m***! Coda di paglia?". Nessuna risposta è ancora sopraggiunta da parte del nuotatore, sebbene il suo gesto sia stato piuttosto eloquente.