Domenica In, Mara Venier disattiva i commenti sui social

Commenti disattivati sotto gli ultimi due post pubblicati su Instagram, dov'è seguita da 2.4 milioni di follower. Una scelta presa evidentemente dopo le polemiche nate ieri, 11 febbraio, subito dopo Domenica In. Si sta parlando di Mara Venier, una delle conduttrici più famose della tv italiana. Una mossa strategica che, tra l'altro, sta servendo a poco visto che sotto agli altri post non mancano i commenti negativi. Alcuni leciti e scritti in maniera civile. Altri, invece, intrisi di odio e offese.

Cos'era accaduto: il racconto

Tutto nasce da due fatti che sostanzialmente hanno avuto la stessa reazione da parte di diverse persone. Durante la puntata di Domenica In andata in onda ieri dal Teatro Ariston di Sanremo, Venier ha avuto un battibecco con alcuni degli ospiti presenti. Un fuorionda, tra l'altro, avrebbe anche catturato la conduttrice mentre ammoniva i giornalisti, invitandoli a fare domande più consone al tono della trasmissione. Ciò è avvenuto subito dopo la presenza di Dargen D'Amico sul palco. Il cantante, dopo essersi esibito, ha risposto alle domande dei giornalisti che gli chiedevano il significato della sua canzone. Quando ha iniziato a parlare di immigrazione, però, Venier lo ha bloccato, lo ha preso il braccio e riportato al centro del palco.

Non solo. C'è anche un altro episodio che ha fatto discutere. Venier ha letto in diretta una nota dell'AD della Rai "in merito" - testuale - "a un'affermazione su Israele e Palestina fatta da un artista durante il Festival di Sanremo". Eppure non risulta che Ghali abbia mai nominato né Israele né Palestina. La cosa che ha fatto infuriare una parte del web non è tanto che la Venier abbia eseguito un dovere senza eventualmente dissociarci, quanto che alla fine abbia detto: "Queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti del nostro Amministratore Delegato". "Tu non parli a nome mio", hanno tuonato alcuni utenti su Twitter dopo le parole di Venier sul primo canale del servizio pubblico italiano.