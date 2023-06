L'estate di Mara Venier, le foto con i nipoti e il suo Nicola

Mara Vernier si gode l'estate: la stagione di Domenica In è finita e lei trascorre il tempo con le persone che più ama. L'umore della conduttrice potrebbe non essere così spensierato come appare in quanto ancora non ci sono conferme che la vedremo condurre la prossima edizione.

Sui social Venier ha pubblicato due scatti dolcissimi in compagnia dei suoi nipoti: in una si vede il marito, Nicola Carraro, in compagnia di Claudio, figlio del secondogenito Paolo, di sei anni e poi un'altra di Mara con Giulio (21 anni), il figlio di Elisabetta, che ha recentemente perso il suo padrino Pier Francesco Forleo. Due foto dolcissime nelle quali si percepisce l'amore dei nonni nei confronti dei loro nipotini.

Nicola e Mara sono legati dal 2006, nel 2008 si sono sposati, e non si sono più lasciati. Spesso trascorrono le vacanze a Santo Domingo, dove hanno anche una casa, e dove Carraro adora rifugiarsi al caldo. Forse quest'anno Venier potrebbe non partire per stare vicina alla figlia che ha perso il marito.