"L'anno prossimo Domenica In la fai o no?" E Mara Venier si commuove

A distanza di tre mesi dall'ictus che lo ha colpito, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, si è raccontato in un'intervista a Domenica In. Ospite di Mara Venier il conduttore prossimo ai 70 anni ha raccontato le sue attuali condizioni di salute, come stia affrontando la riabilitazione, ma anche quanto l'affetto delle persone che gli sono state vicine in queste settimane sia stato determinante. Tra loro anche la stessa conduttrice con cui ha uno splendido rapporto da trent'anni.

"La capacità di raggiungere gli altri è così grande..." ha detto Coruzzi soffermandosi sulle doti umane della sua amica. Poi la domanda diretta: "L'anno prossimo Domenica In la facciamo o no?" ha chiesto Coruzzi stravolgendo la scaletta e facendo lui la domanda alla conduttrice. Evidente l'emozione di Mara che ha sorriso commossa mentre il pubblico gridava in coro "si!". "Ormai è Domenica-Mara" ha aggiunto, "Hai una capacità di entrare in empatia nelle persone che è un valore... Anche per questo motivo sono qua. Come tutte le persone hai nella vita alti e bassi e a differenza di altri non lo nascondi". La commozione di Mara Venier ha trovato il conforto di Coruzzi che si è alzato ad abbracciarla in una puntata difficile, iniziata nel ricordo del genero scomparso.