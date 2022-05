Marica Pellegrinelli compleanno d'amore con il nuovo fidanzato William

E’ stato un compleanno pieno d’amore per Marica Pellegrinelli, che ieri ha spento 34 candeline, festeggiando a Ibiza con il nuovo compagno, William Djoko. La coppia, uscita allo scoperto solo a marzo, ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata, trascorsa tra buon cibo italiano e serate danzanti. I neo-fidanzati non a caso hanno scelto le Baleari, luogo del loro primo incontro, avvenuto, secondo i ben informati, un anno fa. La modella bergamasca ha celebrato la giornata postando un suo scatto in solitaria, con la didascalia: “Compleanno arcobaleno sulla mia isola preferita: un vero sogno”.

La dedica di Djoko

Il musicista olandese invece ha riservato una vera e propria dedica d’amore alla Pellegrinelli. Per l’occasione ha condiviso un romantico scatto di coppia: lui che tiene tra le braccia Marica, i due intenti a scambiarsi un bacio sullo sfondo di un tramonto ibizenco. “Tanti auguri amore mio, ogni giorno con te è un grande regalo”, scrive a corredo dello scatto l’artista, nato da padre camerunense e madre olandese-ucraina. Non è tardata ad arrivare la replica dell’ex moglie di Ramazzotti, che ha commentato: “Ti amo”,con tanto di emoticon a forma di cuore. Ma le manifestazioni d’affetto da parte di Djoko per la fidanzata non terminano qui. Il musicista nelle sue stories ha pubblicato un altro scatto con la Pellegrinelli, scrivendo: “Happy Birthday amore della mia vita. Impossibile non amarti”. Insomma i due hanno trascorso una giornata speciale all’insegna dell’amore e i il divertimento. Dopo una cena in perfetto stile italiano, a base di amatriciana e costolette di agnello, i festeggiamenti sono proseguiti nella celebre discoteca, Circololoco - DC10. Il dj è salito alla consolle facendo danzare tutti con la sua musica, soprattutto la sua Marica.