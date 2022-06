Marina La Rosa attaccata sui social per il suo aspetto fisico

Tutti la ricordano durante la primissima edizione del Grande Fratello, dove si fece notare per la bellezza e seduttivit, che le fecero guadagnare l?infelice appellativo di ?Gatta morta?, a distanza di 20 anni Marina La Rosa torna a far parlare di sé. La donna, oggi 44enne, in questi anni ha cercato di ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo studiando recitazione. L'ex gieffina ha preso parte a produzioni per il teatro, il cinema e anche la tv, approdando perfino sul set di Beautiful, la soap opera più longeva e famosa di sempre. Marina ha poi deciso di allontanarsi dal mondo dello showbiz per dare priorità alla famiglia. Nel 2010 ha sposato l?avvocato Guido Bellitti dal quale ha avuto i figli Andrea Renato e Gabriele. C?è stato anche un inatteso ritorno sul piccolo schermo, proprio in un altro reality di successo. Nel 2019 infatti La Rosa è stata tra i naufraghi dell? Isola dei Famosi. Nonostante la lontananza dal mondo dello spettacolo, Marina La Rosa continua a farsi notare per il suo carattere pungente e l?llimuttata bellezza su Instagram, dove vanta quasi 100.000 followers. Visto il successo sui social l'ex gieffina ha deciso di approdare anche su TikTok. Tuttavia il benvenuto nell'app più amata dai giovanissimi non è stato dei migliori. In pochissime ore la showgirl ha ricevuto circa 2mila commenti negativi sul suo aspetto fisico. In molti le hanno scritto che è invecchiata, trascurata e che dimostra più anni di quelli che ha.

La replica di Marina

Come c?era da aspettarsi la replica di Marina non è tardata ad arrivare. La donna ha riportato il suo punto di vista attraverso una lettera indirizzata a Dagospia: "Io mi faccio una risata perché l'ironia mi ha sempre salvata. Ma, a onor del vero voglio precisare, per dare ulteriore spunto ai leoni da tastiera, che anche il mio petto è invecchiato, sia per gli anni che passano sia per aver allattato a lungo i miei due figli. I miei piccoli seni sono oggi ancora più piccoli e poco pieni. Ed ho anche una diastasi all'addome, non serve sfondarmi di addominali, il mio ventre resterà sempre rilassato mentre il sedere forse regge ancora ma solo grazie alla palestra?. Marina ha concluso la missiva utilizzando il suo consueto sarcarmo: "Dopo aver confessato i miei peccati inizierò a pregare affinché il Signore mi faccia ringiovanire anziché invecchiare. Inginocchiamoci dunque davanti all?altare di questa (neanche tanto) subdola dittatura della perfezione e andiamo in pace. Che la pace e il botox siano con tutti noi. Amen".