Marta Fascina torna sui social: la dedica d'amore per Silvio Berlusconi nel giorno di San Valentino

Marta Fascina celebra San Valentino con una foto ricordo insieme al compagno Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023. "Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l'amore. Il nostro amore. Unico e inenarrabile" si legge nella didascalia che accompagna una foto della coppia tra palloncini rossi e candeline accese su una torta a più piani, bianca e rossa: "La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell'amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com’è, verso una incantevole eternità. Oggi e per sempre, auguri a noi, Buon San Valentino amore mio. Ti amo".

Prima di oggi l'ultimo contenuto social di Marta Fascina risaliva al 31 dicembre scorso, quando anche allora scelse un video del leader di Forza Italia con la frase: "Tu sei e resterai sempre l'unico eterno Presidente". Dopo la scomparsa del compagno, sono state pochissime le uscite pubbliche di Fascina che adesso piano piano sta tornando lentamente alla normalità. Repubblica riporta che la scorsa settimana la deputata di FI si è rivista a Montecitorio dove mancava da alcune settimane, si è fermata brevemente alla buvette e in Transatlantico, accompagnata dal collega deputato e amico Tullio Ferrante, mentre in Aula si discuteva il ddl Capitali. Ai cronisti che le chiedevano da quando mancava a Montecitorio aveva risposto: "Da dicembre". Fascina, assente dalle celebrazioni per i trent'anni di Forza Italia il 26 gennaio, ha poi assicurato che sarà presente al congresso del partito, in programma il 24 e il 25 febbraio.