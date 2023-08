La prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi: le foto con Luigi e Pier Silvio

La prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi è arrivata in occasione del primo trofeo Silvio Berlusconi che si è svolto allo stadio del Monza ieri 8 agosto.

Era seduta sugli spalti, accanto a lei Luigi Berlusconi e Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio, poco più distante anche Pier Silvio Berlusconi che era arrivato allo stadio poco prima di Fascina.

L'amministratore delegato di Mediaset ha poi commentato la serata speciale: "Ho davvero tante emozioni nel cuore, ma l'affetto della gente è la cosa più bella. Questa storia non va dimenticata".

"Per noi è una serata davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza - ha poi aggiunto Pier Silvio ai microfoni di Sport Mediaset -. Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata. Siamo emozionati, ma l'affetto della gente è una delle sensazioni più belle".

"Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell'umanità e dell'amore che ha dato allo sport all'Italia e agli italiani", ha concluso Berlusconi. La partita si è chiusa con la vittoria del Milan ai rigori.

Quella all'U-Power Stadium per Marta Fascina è stata la prima occasione di uscita pubblica dopo il 14 giugno, giorno in cui ci sono stati i funerali di stato di Berlusconi. In questi quasi due mesi sono arrivate delle notizie, mai confermate ovviamente, su un presunto ultimatum che Pier Silvio avrebbe dato a Marta sul lasciare la villa di Arcore e anche su come Fascina starebbe affrontando queste settimane di lutto, il Corriere della Sera aveva riportato alcune indiscrezioni secondo cui lei vivrebbe "immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato" avrebbero riferito alcuni amici "preoccupati". Per questo motivo la presenza di Fascina all'evento sportivo ha destato particolare interesse.