Martina Colombari: "Io e Alessandro abbiamo avuto altre storie, ci fu una vera crepa"

Martina Colombari si è messa a nudo e non solo metaforicamente parlando. Al settimanale Oggi ha rilasciato un'intervista, con tanto di scatti senza veli, in cui ha parlato della rivoluzione che da circa 7 anni le permette di vivere, davvero, la sua vita. Ha "iniziato a smontare i miei pezzi e a rimontarli. C'era una perfezione che non mi apparteneva. Io non ero quella Mi sono ripresa Martina".

La catarsi è avvenuta quando aveva 40 anni, oggi ne ha 47, e ha compreso che non doveva più dimostrare di essere anche brava oltre che bella, che sotto "quella diavolo di corona da Miss Italia" c'era lei e il teatro, la meditazione e lo yoga l'hanno aiutata molto. Come anche un pizzico di egoismo: "Ho iniziato a fare solo quello che mi andava davvero. Ho capito che il mio tempo non è infinito e non ha senso spenderlo con chiunque". In questo modo ha anche guardato con un altro occhio a suo padre e al rapporto che hanno avuto. I suoi genitori erano giovanissimi quando sono diventati mamma e papà. E se la madre l'istinto materno lo ha sviluppato subito, nonostante i suoi 17 anni, il padre no e questo lei per anni non glielo ha perdonato, adesso è tutto diverso.

L'amore con Costacurta e i tradimenti

Il 30 marzo hanno festeggiato 27 anni insieme Colombari e Alessandro Costacurta, i due hanno un figlio, Achille, con in quale Martina ha partecipato a Pechino Express. Nella vita di coppia, come nella vita normale, l'ex Miss Italia ha dovuto affrontare dei problemi, che poi sono stati risolti. C'è stato un tradimento, dalla parte dì entrambi "Dopo una decina d'anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un'altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati".

"Aveva capito - afferma Colombari riferendosi al marito -. Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c'è ancora. Ma anche tra noi c'è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloni rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove".

Oggi le cose tra i due sono diverse e vivono la vita di coppia in modo più libero: "La manutenzione della coppia passa anche da quella dei corpi, amarsi di più fa amare meglio. Negli anni mo sono adattata ai gusti di Ale e lui ai miei. E abbiamo trovato un equilibrio, le faccio un esempio minimo: lui si addormenta presto, io no. Se prima questo ci creava problemi, ora lo rispettiamo. Prima nessuno dei due partiva coi propri amici senza l'altro, ora ci sembra normale. Siamo abitudinari, cerchiamo di essere regolari, Ci prendiamo cura".

L'amore per il corpo e il prendersene cura

Oltre a un'alimentazione equilibrata e all'attività fisica, mirata al benessere e non all'estetica, Colombari spiega di essersi rivolta ad un dottore per capire cosa mancasse al suo corpo. A 18 anni ha capito quanto fosse importate il corpo grazie ad un personal trainer che le ha insegnato una "regola fondamentale: rispettare il corpo e muoverlo, non importa come". Consiglio che non ha mai trascurato al quale ha aggiunto un serrato combattimento all'invecchiamento affinché il corpo invecchi bene: "Ho fatto il test del Dna, quello epigenetico (che serve a comprendere come il corpo reagisce agli stimoli esterni), del microbiota intestinale. Ho visto che cosa mi mancava, cosa non produco e cosa devo integrare". Lo scopo, dice Martina, non sono queste foto, ma arrivare a 80 anni senza problemi alle articolazioni, senza diabete, colesterolo o problemi al cuore.