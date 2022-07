Matrimonio a prima vista, è nato il primo figlio di due ex concorrenti

Fiocco azzurro a Matrimonio a prima vista. Due protagonisti dell’esperimento sociale che porta due single a sposarsi senza aver conosciuto il proprio partner, hanno accolto oggi, 26 luglio il primo figlio. Si tratta di Andrea Ghiselli e Francesca Musci. La confusione è d’obbligo, Andrea e Francesca non solo non sono stati selezionati dagli esperti del programma per convolare insieme alle nozze (al buio), e non hanno neanche partecipato alla stessa edizione del programma.

L’arrivo di Riccardo

La coppia si è comunque conosciuta attraverso il reality iniziando lo scorso anno una relazione di alti e bassi, che è stata poi coronata dall’annuncio più bello: su Instagram Francesca e Andrea hanno rivelato di essere in dolce attesa. I due in compagnia degli inseparabili cagnolini di Francesca, Mia e Gennaro, a gennaio hanno comunicato il nuovo arrivo mostrando sorridenti le foto di un’ecografia. Poi a marzo il gender reveal, che ha svelato che il futuro nascituro era proprio un maschietto, come la Musci aveva sempre sospettato. Francesca ed il suo Andrea hanno condiviso la gravidanza sui social, raccontando con i followers ansie e timori. La coppia era sempre stata indecisa sul nome da dare sul piccolo in arrivo, tanto che alla fine gli aveva affibbiato l’appellativo di “Singhiozzino”. Alla fine i protagonisti di Matrimonio a prima vista hanno deciso di chiamare il primo figlio Riccardo, come riportato nelle Instagram stories da Francesca. “Grazie a tutte. Sono molto stanca e provata, tornerò presto da voi”, ha scritto la 34enne sui social condividendo il lieto annuncio.

Una relazione criticata

Nonostante la condivisione di questo momento magico Francesca ed Andrea nell’ultimo periodo avevano deciso di allontanarsi dai social rendendo i loro account privati. La loro relazione, per molto tempo occultata, è stata criticata sin dal primo momento. Grandi polemiche anche intorno alla gravidanza alla coppia. Ma perché? Francesca Musci aveva partecipato alla seconda edizione del programma, andata in onda nel 2017 su SkyUno. La ragazza convolò a nozze con Stefano Protaggi. I due rimasero insieme dopo il programma, decidendo addirittura di sposarsi nuovamente. Dopo 5 anni insieme nella primavera del 2021 Francesca ha condiviso la notizia della separazione.

Andrea Ghiselli, invece, è stato tra i protagonisti della quinta edizione del programma in onda nel 2020. Il ragazzo fece molto discutere, dapprima per il matrimonio con Nicole Soria, che criticò duramente per la forma fisica, per poi lasciare senza sorprese, alla decisione finale. Ma il meglio doveva ancora venire: nello speciale dei 6 mesi dopo si venne a sapere che Andrea aveva iniziato a frequentare Sitara, altra concorrente della sua edizione che intanto aveva scelto di divorziare dal marito Gianluca.

Dopo la fine della relazione con Sitara, Andrea ci ha riprovato con Francesca, sollevando aspre polemiche. La loro relazione fatta di tira e molla ha appassionato i followers di Instagram, che non erano pronti a scommettere su questo nuovo amore targato Matrimonio a Prima vista. Eppure al momento tra Musci e Ghiselli le cose sembrerebbero andare alla grande, grazie anche all’arrivo del piccolo Riccardo.