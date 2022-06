Alberto Matano ha sposato il suo Riccardo

Alberto Matano e il suo Riccardo Mannino finalmente sposi. Il sì ufficiale è arrivato alle 18,30 circa, quando i due si sono promessi amore eterno. Non sono mancate lacrime di gioia, in particolare dal conduttore de “La vita in diretta” e lacrime di commozione, come quelle della cerimoniera Mara Venier, grande amica della coppia. Vestita con un tailleur azzurro e fascia tricolore, ha raccontato di quando è stata lei a chiedergli, appena due mesi fa, “Perché non vi sposate?”. Venier ha continuato raccontando di essersi seduta con loro, “li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data”.

La cerimonia si è svolta in mezzo alla natura dell’Antonello Colonna Resort & Spa a Labico, poche decine di chilometri dal cuore di Roma, un luogo dei novelli sposi. La cerimonia è durata pochi minuti: gli ospiti sono rimasti in piedi e nonostante la richiesta degli sposi di non condividere nulla sui social alla fine qualcosa è uscito. I due si osno presentati in abito scuro e si sono scambiati gli anelli portati dalle nipotine e poi si sono abbracciati. Mannino è un avvocato cassazionista appassionato, fidanzato di Matano da 15 anni.