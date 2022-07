Matteo Giunta verso le nozze con Federica Pellegrini: le foto dell'addio al celibato

Dopo l’addio al celibato di Federica Pellegrini, anche per il promesso sposo Matteo Giunta è tempo del tradizionale addio al nubilato. Mentre la nuotatrice si sta godendo una rilassante vacanza in Sardegna in compagnia della famiglia, l’allenatore si è recato con gli amici sulla costa toscana. Il gruppo, rigorosamente tutto al maschile, si è concesso una gita in barca. Per quest’occasione lo sportivo ha sfoggiato una t-shirt a tema su cui campeggiava la scritta: “Game over: è giunta la tua ora”. Una grafica speculare a quella scelta dalla futura moglie che all’addio al celibato aveva indossato una maglietta con sù scritto: “Game over I’m getting married”.

Addi al nubilato e celibato a confronto

Mentre Federica per l’occasione si è recata a Formentera con le amiche, Giunta & friends hanno deciso di rimanere su suolo italiano. Il gruppo è partito da Abetone, nel pistoiese, per un viaggio on the road che ha compreso una divertente scampagnata in mountain bike e poi un giro in barca. Il tutto rigorosamente documentato su Instgram, tra momenti spensierati ed ilarità. Anche la stessa Pellegrini ha voluto far sapere dell’addio al nubilato del futuro marito, mettendo in guardia i followers di Instagram: “Vorrei dire a tutti che il signor Matteo Giunta è in partenza per l'addio al celibato. Quindi mi raccomando ragazzi: segnalazioni, video, taggatemi se lo vedete mi raccomando. Tenetelo d’occhio!”.

Il grande giorno di Federica e Matteo

Manca sempre meno al grande giorno di Federica e Matteo. Il matrimonio verrà celebrato a Venezia sabato 27 agosto. La location è ancora top secret, ma pare si tratti della Chiesa di San Zaccaria, dove la coppia è stata avvistata a fare un sopralluogo insieme al wedding plannner Enzo Miccio, incaricato di curare il grande evento. Al massimo 160 saranno gli invitati in quello che è il settimanale Oggi, rivelatore dei primi particolari, definisce il matrimonio dell'estate 2022, ma non è stata ancora rivelata la location della festa che seguirà la cerimonia, come i dettagli degli abiti dei futuri sposi.