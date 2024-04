Mattia Zenzola, incidente in auto per l'ex vincitore di Amici. Cos'è accaduto

"Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un'auto, si fermasse almeno a dare soccorso invece di scappare via senza pietà". Inizia così l'Instagram story pubblicata da Mattia Zenzola - ex vincitore di Amici di Maria De Filippi - ieri 8 aprile. Il giovane ballerino ha rivelato di essere stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente sta bene, ma la paura dev'essere stata tanta.

Le parole di Zenzola

"Scrivo questo semplicemente per sensibilizzare - ha continuato -, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile. Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se futto tutto a posto". Infine ha concluso: "Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo, non preoccupatevi. È tutto ok". Quindi Zenzola ha condiviso la foto dell'automobile danneggiata. Non si conoscono altri dettagli. Non è noto, infatti, dove sia accaduto l'incidente e quale sia l'entitò precisa del danno all'automobile. A ogni modo l'importante è che Mattia Zenzola stia bene e che non abbia subito alcun danno fisico.

Chi è Mattia Zenzola

Mattia Zenzola nasce a Bari il 15 gennaio del 2004. Ancora bambino, si appassiona al mondo del ballo nel modo più naturale possibile: la madre è infatti una insegnante di zumba e Mattia in tenera età comincia a muovere i suoi primi passi. Nel corso della sua giovinezza Zenzola partecipa ai campionati del mondo di ballo latino a Bucarest e si è classificato in prima posizione ai FIDS italiani. Quando decide di prendere parte alla ventunesima edizione di "Amici" il suo cammino sembra estremamente positivo. Ma poi, sul più bello,a pochi passi dal serale, ha un infortunio alla caviglia ed è costretto al ritiro. Ma la sua esperienza con il talent di Canale 5 non finisce qui. Rimessosi in corsa, Mattia torna in corsa diversi mesi dopo, stavolta per l'edizione successiva di Amici, la numero 22, che riesce a vincere.