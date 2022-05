Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo sbeffeggiano Lulù: bufera sul web

Manuel Bortuzzo è stato ospite della terza puntata del Maurizio Costanzo Show andato in onda mercoledì 11 maggio.

Insieme al nuotatore anche Aldo Montano, i due hanno ripercorso la loro forte amicizia nata durante il reality. Ma nel corso dello storico talk show alcune battute del padrone di casa, Costanzo, su Lulù Salassié hanno indispettito i telespettatori.

Costanzo e quella mal celata antipatia verso Lulù

Costanzo si è immediatamente detto colpito percorso di Bortuzzo nella Casa del Grande Fratello, valorizzato a suo dire dall’intesa avuta con Montano.

Tra un quesito e l’altro sul rapporto speciale nato tra i due atleti Costanzo sin da subito lascia trasparire la sua intolleranza verso la ex di Bortuzzo, Lulù “Mi è parso che tra un reality così, avesse una marcia in più grazie alla vostra amicizia, non tanto per quella ragazza lì, come si chiamava?”Domanda il conduttore tra le risatine del pubblico.

Ma Montano percependo l’imbarazzo nell’aria riporta il discorso sulla loro amicizia.

Tra una chiacchiera e l’altra Costanzo, non contento, torna a pronunciarsi, senza troppe lusinghe, sulla principessa: “Ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”, domanda Costanzo con una vena d’ironia.

“L’ho lasciata. Lei fa la vita sua io faccio la vita mia. A 20 anni gli amore vanno e vengono”, replica sprezzante il nuotatore.

Una risposta secca accolta da un fragoroso applauso del pubblico presente al Teatro Parioli.

La puntata va avanti, ma le battutine di Costanzo su Lulù non si arrestano.

Sul finale, quando gli ospiti vengono invitati a fare il consueto defilé, il conduttore torna a pungolare Lulù: “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”, domanda sarcastico il conduttore. “E invece c’è Aldo”, chiosa il nuotatore.

La reazione del web

Tuttavia l’atteggiamento sbeffeggiante del marito di Maria de Filippi e le relative risposte di Bortuzzo non sono piaciute ai commentatori del web.

Numerose critiche e commenti negativi sono arrivati. “Una scenetta a dir poco imbarazzante quella di ieri. Tre uomini che deridono una ragazza e l’applauso del pubblico. Potrebbe essere vostra figlia, sorella, nipote”, si legge.

E ancora “Pensa andare il giorno prima nelle scuole a parlare di rispetto, di differenza senza rancori inclusione…E il giorno dopo andare in tv per deridere e infangare la donna che dicevi di amare. Bortuzzo è l’esempio perfetto di predicare bene e razzolare male”.

“Maurizio nei confronti di Lulù è stato pessimo. Il pubblico non ne parliamo. Aldo e Manuel che ricevano non commento”, scrive un utente su Twitter.