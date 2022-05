Maye Musk, mamma di Elon, entra nella storia: a 74 anni, è la star più anziana di Sports Illustrated

La madre di Elon Musk, Maye, è entrata nella storia come la modella più anziana a posare per la copertina del numero Swinsuit di Sports Illustrated. La modella e dietista 74enne è una delle quattro cover star del numero annuale dedicato ai costumi da bagno, in edicola a partire dal 19 maggio. Insieme a lei in copertina la star dei reality Kim Kardashian, la cantante Ciara e la musicista e imprenditrice Yumi Nu.

Maye è apparsa splendente sulla sfondo in una spiaggia tropicale, con indosso un costume intero sui toni dell’arancio arricchito da rouches e abbinato a degli orecchini con palma. “A 74 anni, #MayeMusk è già conosciuta come una leggenda nel settore della moda da più di cinque decenni e ora si ritrova sulla copertina di #SISwim22 . Musk incarna l'idea che l'invecchiamento non dovrebbe impedirti di perseguire i tuoi sogni”, scrive il giornale su Instagram.

"Se avessi pensato di poter essere un modella di costumi da bagno per Sports Illustrated, le persone mi avrebbero preso per pazza", ha asserito la Musk ridendo nel video del dietro le quinte dello shooting pubblicato dalla rivista. "E ora, eccomi qui. Sono molto entusiasta di far sapere alla gente che le donne sulla settantina sono bellissime", ha aggiunto.

La forza inarrestabile di Maye Musk

Maye Musk è stata fotografata per la rivista da Yu Tsai in Belize con indosso diversi costumi da bagno, da modelli interi fino a due pezzi, dimostrando come non abbia perso la tempra da modella.

Ad accompagnare gli scatti dei ricordi di uno dei figli della Musk, Tosca, celebre regista che definisce la madre “inarrestabile". "Nei suoi anni su questo pianeta ha conseguito due master in scienze della nutrizione, vinto premi nel campo della dietetica, ha partecipato a innumerevoli sfilate di moda ed editoriali ed è persino apparsa in un video di Beyoncé", ha scritto. "Lei è una forza incontenibile, ed è la donna più impavida che abbia mai conosciuto.”

Sports Illustrated oltre gli schermi

La scelta di volere la 74enne in copertina di Sports Illustrated è stata sostenuta dalla caporedattrice della rivista MJ Day attraverso un comunicato: “Il viaggio che abbiamo intrapreso - uscire dagli schemi in cui ci ha posto il mondo - può suonare familiare. È sicuramente familiare alle donne che abbiamo scelto come nostre cover model: Maye, Ciara, Yumi, Kim. Quindi, in questo numero, incoraggiamo i lettori a vedere questi modelli come li vediamo noi: sfaccettati, multitalento e sexy. Il mondo può etichettarli in un modo, ma vogliamo concentrare il nostro obiettivo su tutti i modi in cui vedono se stessi”.