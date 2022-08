Meghan compie 41 anni: il gesto spiazzante di William e Kate

Ieri 4 agosto ha spento 41 candeline, Meghan Markle. La Duchessa di Sussex sarà stata impegnata nei festeggiamenti a Montecito, in California, dove si è trasferita con il marito Harry ed i figli Archie e Lilibet dopo aver abbandonato il ruolo da reale senior. Un compleanno amaro dicono i ben informati, visto che è sfumato l’accordo miliardario dei Sussex con Netflix e le loro attività non stanno fruttando come sperato. Meghan però non si lascia abbattere, sfoderando anche su suolo americano pretese da royal. Intanto inaspettatamente dalla Gran Bretagna sono arrivati anche gli auguri dai parenti per il grande giorno di Meghan. I suoceri Carlo e Camilla hanno affidato il loro pensiero a Twitter, mentre i cognati William e Kate hanno augurato buon compleanno alla Duchessa nelle Instagram stories.

Gli auguri dei Cambridge

Un gesto inatteso, visto che è risaputo come con la famiglia reale dopo la Megxit i rapporti non siano di certo idilliaci. A far parlare è stato anche lo scatto scelto dai Cambridge per celebrare la cognata. William e Kate hanno scelto una bella immaginate di Meghan sorridente abbigliata con un soprabito bianco e un cappello a tesa larga in tinta. “Buon compleanno alla Duchessa di Sussex!”, hanno scritto a corredo dell’immagine nelle stories Insgram. Non si tratta di una foto qualunque, bensì una foto scattata durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, più precisamente durante la messa quando le due coppie reali si erano pressoché ignorate. Durante il viaggio di Harry e Meghan in Gran Bretagna le due coppie hanno evitato di incontrarsi, addirittura i Cambridge hanno dato forfait al primo compleanno di Lilibet organizzato a Londra. Del resto è risaputo come tra Kate Middleton e Meghan Markle non corra buon sangue. Da ultimo le rivelazioni del libro “Revenge” del giornalista investigativo Tom Bower hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco nella faida tra cognate. Insomma che gli auguri a Meghan siano un gesto dovuto, oppure un tentativo di riavvicinamento?