Meghan e Harry, arriva il clamoroso retroscena: "Il matrimonio finirà in lacrime"

Il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle celebrato nel 2018 non è nato certamente sotto una buona stella. Dagli scandali con il padre, passando per gli screzi con la royal family, sino al Megxit, la coppia di sposini ha sollevato un vero e proprio polverone. Le polemiche e le indiscrezioni sui Duchi di Sussex non si placano, specie dopo la pubblicazione all’inizio di questo mese del libro "La vendetta: Meghan, Harry e la guerra tra i Windsor" del giornalista investigativo Tom Bower, che lancia nuovi eclatanti rumors intorno alla coppia.

La rivelazione della dama di compagnia della regina

Pare che un’aiutante della famiglia reale inglese c’abbia visto lungo sui Duchi di Sussex prefigurando una sofferta e scandalosa separazione tra Harry e Meghan. “Finirà tutto in lacrime”, si legge nel libro. L’affermazione nefasta sarebbe stata pronunciata da Lady Susan Hussey dama di compagnia della regina Elisabetta II dagli anni ’60. Pare che la signora si sia lasciata andare a dei commenti poco lusinghieri sulla coppia durante un pranzo con i dirigenti del Royal National Theatre di Londra, mentre fervevano i preparativi per le chiacchierate nozze. “Mentre discuteva della possibilità che Meghan potesse essere collegata al National Theatre dopo il matrimonio, Hussey è diventata inaspettatamente seria riguardo al futuro della coppia”, scrive Bower facendo riferimento alla professione di attrice della Markle, che forse la Duchessa di Sussex sperava di spendere a favore delle arti anche su suolo britannico. “Tutto finirà in lacrime”, pare abbia detto con tono perentorio Lady Susan Hussey, aggiungendo decisa: “Segna le mie parole”.

Lady Susan tra le “insegnanti” di corte di Meghan

Del resto Lady Susan, 83 anni, ben conosce la vita di corte e le sue rigidi regole, facendone aveva fatto parte da quasi 60 anni. Proprio la Hussey fu scelta nella quadra di fedelissime dame di compagnia di palazzo a cui era stato chiesto di aiutare la Markle ad adattarsi alla dura vita di corte. Evidentemente Lady Susan vedendo l’insofferenza e lo spirito sovversivo di Meghan ha ben presto compreso come la vita da royal non facesse affatto per lei.