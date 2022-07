Mercedesz Henger, le vacanze in Ungheria e i retroscena sulla famiglia

Mercédesz Henger negli ultimi anni si sta facendo conoscere nel piccolo schermo italiano, specie dopo le sue due partecipazioni all’Isola dei Famosi. L’influencer è balzata agli onori della cronaca grazie alla sua famiglia, Mercedesz è infatti figlia di una delle coppie più celebri del mondo del porno. Suo padre è Riccardo Schicchi, produttore italiano numero uno di film per adulti, venuto a mancare nel 2012, mentre la mamma è la celebre porno diva ungherese Eva Henger.

Riccardo Schicchi non è il padre di Mercdesz

Quello che non tutti sanno è che il vero cognome di Mercédesz è Jelinek Schicchi. Jelinek è infatti il cognome del padre biologico dell’influencer. La 31enne è nata da una precedente relazione della madre, come rivelò a Domenica Live, per poi essere adottata da Schicchi che l’ha cresciuta come una figlia. Nonostante la sua famiglia particolare Mercédesz è molto legata ai suoi parenti. La ragazza per le vacanze non ha deciso di recarsi nelle mete più gettonate tra i vip, bensì è volata in Ungheria, terra natale di mamma Eva, dove ad attenderla c’era la nonna.

Le vacanze in Ungheria

Le Henger ha documentato sui social il suo soggiorno a Gy?r, coccolata dalla nonna, che ha prontamente provveduto a rimpinzare la nipote di buon cibo tipico. Non potevano mancare le szilvas gomboc, un dolce tipico ungherese a base di prugne e cannella. “Mangia”, continua a ripetere nonna Henger, come è stata ribattezzata alla nipotina. “E’ l’unica parola in italiano che sa”, asserisce divertente la ragazza. Complice la vicinanza della nonna l’influencer ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei followers sulla sua particolare famiglia.

Le curiosità sulla famiglia Henger

La ragazza ha racontato del rapporto con il fratello Riccardo, nato dall’unione tra Henger e Schicchi, che diversamente dalla sorella è molto riservato e restio ad apparire: “Io e mio fratello ogni tanto ci amiamo e ci odiamo. Ma credo sia normale tra fratello e sorella. Se qualcuno me lo tocca lo sbrano. Posso solo io”. La Henger junior ha anche parlato della sua infanzia: “Non ci facevano mancare nulla, eravamo super viziati e amati a casa. Però bilanciavano anche con una bella dose di sana educazione. Sono contenta di come sono cresciuta e dei valori che mi sono stati trasmessi”. Mercedesz ha poi svelato qualche particolare in più sulla sua educazione: “Sono cresciuta a Roma, scuola inglese a Roma, in Ungheria per venire a trovare mia nonna 3 volte l’anno”, ha asserito. Una tradizione che Mercedesz nonostante l’avanzare degli anni tiene a far restare viva.