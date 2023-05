Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono fidanzati? Il ballerino rompe il silenzio

Michele Bravi e Giuseppe Giofré stanno insieme: questo è uno dei gossip che si è fatto più incalzante negli ultimi giorni. L'indiscrezione però non sarebbe vera e a mettere i puntini sulle 'i' è stato proprio uno dei due diretti interessati. L'esperta di gossip, Deianira Marzano, aveva pubblicato su Instagram la segnalazione di una follower che affermava di aver visto Giuseppe con Michele in un locale e i due sembravano una "coppia".

La notizia ovviamente è diventata virale e Giuseppe ha voluto chiarire la situazione. "In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele bravi c’è solo ed esclusivamente una bella amicizia e tanta stima reciproca", ha scritto il ballerino e giudice di Amici. A far sperare i fan dei due giudici che tra loro fosse scattata la scintilla le recenti dichiarazioni di Giuseppe a Verissimo riguardo la sua vita sentimentale.

Giuseppe Giofrè: "Sono single"

"L’amore va e viene, è un tira e molla. Un mesetto fa è finita una storia iniziata nel 2019 - ha raccontato a Silvia Toffanin Giofrè spiegando che la loro è stata una storia tormentata -. Un anno dopo mi lasciò e ho sofferto tantissimo. Non potevo divertirmi, vedere i miei amici, perché c’era la pandemia. Mi trovavo in Italia, quindi decisi di trasferirmi a Londra. Lì sono tornato a ballare, il lavoro mi ha aperto la mente e mi sono tranquillizzato”, ha raccontato Giuseppe Giofrè.

I due poi decisero di riprovarci, ma la loro storia è naufragata definitivamente: "Io sono un tipo molto solitario. Quando sono in tour mi piace girare le città da solo. In questo momento avere una persona al mio fianco non sarebbe male, ma è un pensiero. Non lo chiamo, mai dire mai".

Per quanto riguarda Bravi invece, il cantante a fine marzo aveva rivelato un dettaglio lasciando così intendere che al momento nella sua vita c'è una persona che lo rende felice: "Io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni".