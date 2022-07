Michele Morrone nel mirino di un hater che gli riga l'auto: "Io se voglio domani mi compro la Lambo, te invece…"

Michele Morrone protagonista di uno spiacevole incidente. L?attore ha documentato su Instagram di come sia stata preso di mira da un hater che gli ha teso un brutto scherzetto. Non si tratta del solito leone da tastiera che inveisce contro il vip di turno, ma di un soggetto che è intervenuto nella vita quotidiana del 31enne.

Il detrattore in questione ha infatti graffiato l?auto nera di Morrone lungo tutta la fiancata, servendosi probabilmente di chiave ha tracciato un solco deciso. Un episodio documentato da Morrone nelle stories Insgram: ?Guardate come alcune persone si divertono a rovinare la macchina di qualcun'altro, solo perché forse sono gelosi?, ha asserito il 31enne apparendo piuttosto adirato. L?attore ha poi voluto rivolgere un messaggio all?autore del gesto: ?Al Genio che ieri sera si è divertito a graffiarmi tutta la macchina con una chiave: Io domani mattina cambio macchina se voglio e me ne prendo una nuova. Tu invece rimani il solito coglio*e invidioso di sempre. Ti bacio?, ha tuonato Morrone.



Morrone nel mirino di un hater

Quello della macchina, non sembrerebbe un episodio isolato. Come riporta l?attore nelle stories sembra che ci sia qualcuno che l?abbia preso da tempo di mira. Pare addirittura che il pugliese conosca l?identità dell?hater in questione, che da tempo si diletta a tendergli trapolle: ?Il fatto è che, io ho capito chi sei perché sono anni che mi mandi questi messaggi minatori preannunciando quello che avresti fatto. Però io magari domani mi alzo, voglio comprarmi una lambo, lo faccio. Tu rimani là con la chiave in mano e guardi, con la chiave della cantina?, ha chiosato il ragazzo.