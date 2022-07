Michelle e Giovanni insieme da Briatore: baci e abbracci al ritmo di musica

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono più. Dopo che la conduttrice svizzera si è ufficialmente stabilita in Sardegna per trascorrere l’estate con il fidanzato i due escono allo scoperto. Non più solo paparazzate rubate in barca, Michelle e Giovanni vivono ormai la loro relazione alla luce del sole concedendosi romantiche uscite di coppia.

Toccate bollenti al Billionaire

I due hanno deciso di trascorrere una piacevole serata danzante al Billionaire, storico locale sito a Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore, frequentato notoriamente dai volti dello spettacolo. La Hunziker e Angiolini questa volta non sono stati beccati dai paparazzi di turno, bensì da degli avventori della discoteca, che hanno immortalato la serata della coppia più chiacchierata del momento sui social. Nei video condivisi su Instagram è impossibile non notare come la passione tra i due sia incontenibile. Le bollenti effusioni che Michelle e Giovanni sono soliti scambiarsi in barca avvengono anche nel locale. Giovanni stringe teneramente a sé Michelle dandole un bacio tra i capelli, finché la mano birichina del bel medico non scende sul fondoschiena della fidanzata. La Hunziker scambia sguardi complici con Angiolini scatenandosi a ritmo di musica.

Le presentazioni ufficiali

La Sardegna è ufficialmente l’isola dell’amore per Michelle e Giovanni, originario proprio di Sassari. Il dottore ha approfittato della permanenza della compagna in terra sarda per farle scoprire le bellezze locali. Non solo il mare cristallino e i passaggi mozzafiato, anche le prelibatezze della cucina locale. Michelle proprio ieri aveva condiviso un’Instagram stories intenta a gustare un piatto tipico sardo preparato da un’amica di Angiolini che ha taggato. Pare infatti che la coppia abbia già fatto le presentazioni ufficiali. Giovanni è stato felice di far conoscere la nuova compagna alla famiglia, tanto che la showgirl segue già il “cognato” Paolo, fratello del fidanzato, su Instagram. Inoltre anche Michelle durante questo soggiorno in Sardegna ha portato con sé le piccole Sole e Celeste, nate dall’unione con Tomaso Trussardi. Sembrerebbe che anche la conduttrice abbia presentato il nuovo fidanzato alle bambine, che stanno trascorrendo le vacanze proprio insieme alla mamma e Giovanni.