Michelle e Giovanni alla scoperta della Sardegna: in visita al pozzo di Santa Cristina

Michelle Hunziker non riesce proprio a stare lontana dalla Sardegna, e dal suo Giovanni Angiolini. La conduttrice ha trascorso oltre un mese nella terra natale del nuovo fidanzato, un lungo soggiorno nel quale la coppia ha potuto procedere alle presentazioni ufficiali.

La Hunziker ha presentato il bel medico prima alle figlie minori, Sole e Celeste, avute da Tomaso Trusardi e poi alla primogenita Aurora Ramazzoti.Anche per la presentatrice svizzera è giunto il momento di conoscere la famiglia di Giovanni, con cui ha subito mostrato una certa complicità.

Il rapido rientro a Milano

Michelle nei giorni scorsi ha fatto ritorno a Milano, non mancando una rapida visita nostalgica a Bergamo, città dell’ex marito Tomaso Trusardi. Sembra che Michelle sia tornata alla base per riconsegnare le piccole Sole e Celeste al papà con cui ora trascorreranno le vacanze estive. Giusto il tempo di un rapido saluto a mamma Ineke, che la svizzera è nuovamente volata in Sardegna. Michelle appare sempre più innamorata dell’isola e anche sui social non perde occasione per condividere tradizioni e curiosità sulla Sardegna, evidentemente guidata da Giovanni, che non a caso è originario di Sassari.

Alla scoperta dell’entroterra sardo

Dopo aver goduto delle bellezze del mare sardo, Angiolini e la Hunziker si sono diretti alla scoperta dell’entroterra dell’isola, che cela luoghi ricchi di magia e di storia. Destinazione prescelta per una gita fuori porta di coppia, il pozzo di Santa Cristina. Si tratta di un monumento archeologico, più precisamente di un’area nuragica, che si erge in un altopiano basaltico vicino a Paulilatino. Il pozzo di Santa Cristina è un’opera risalente al 1000 a.C. legata ai culti dell’acqua e luogo di osservazione astronomica. Un posto ricco di mistero e storia, che sembra aver colpito molto Michelle.

La conduttrice ha documentato la visita nelle Instagram stories. “Quando astrologia e spiritualità s’incontrano in un’esperienza meravigliosa… 5000 anni fa ne sapevano molto più di noi”, ha scritto la Hunziker ammaliata da questo luogo. La presentatrice si è anche lasciata fotografare nel corso della visita, eccola mentre risale dal pozzo. “E quando sei scesa fino in fondo… risali… sempre… e sarai piena di energia rinnovata”, ha scritto a corredo dell’immagine. L’autore delle foto non può che essere Angiolini, anche lui sul suo profilo Instagram ha raccontato la visita al pozzo di Santa Cristina. “Oltre 2000 anni di storia con un’energia incredibile”, scrive il dottore postando una carrellata di scatti. Sembrerebbe che Michelle e Giovanni dopo le stories in tandem sembrino sempre più pronti ad uscire allo scoperto. E chissà che almeno per la fine dell’estate non vedremo una loro foto di coppia sui social direttamente dalla loro isola dell’amore.