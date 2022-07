Michelle Hunziker, spunta l'anello al dito: cosa ricorda quel prezioso gioiello

Le cose procedono alla grande tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La conduttrice per l’estate si è trasferita in Sardegna, terra natia del bel medico, dove la coppia sta trascorrendo giorni di passione e complicità. Ma la svizzera questa volta non è sola. La Hunziker ha portato con sé anche le figlie minori, Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni, avute dall’ex marito Tomaso Trussardi, che intanto si gode le prime vacanze da single in solitaria. Sembrerebbe che le piccole di casa abbiano avuto modo di conoscere il nuovo fidanzato di mamma Michelle. Non solo, nei giorni scorsi la conduttrice è stata raggiunta da Aurora, 27 anni, la primogenita avuta da Eros Ramazzotti. Pare che anche per la ragazza in Sardegna sia arrivato il momento delle presentazioni ufficiali con Angiolini.

Un anello da parte di Angiolini?

Insomma tutto va per il meglio tra Michelle e Giovanni, che stanno affrontando le canoniche tappe da neo-coppietta. Che dopo le presentazioni ufficiali sia tempo di ufficializzare l’unione anche con un bell’anello? E’ quanto hanno pensato alcuni commentatori vedendo le stories Instagram di Michelle oggi. La conduttrice coccola la nuova arrivata in casa, Lilly Junior, una cucciola di chihuahua. Tra una carezza e l’altra all’anulare della Hunziker fa capolino uno splendido anello con rubino contornato da diamanti. Difficile non notarlo. La svizzera infatti nelle stories tenta di celarlo spostando la gemma preziosa. L’anello sembra così una fedina a tutti gli effetti. In molti già gridavano ad un anello di fidanzamento da parte di Giovanni, eppure le cose non sembrano stare così.

Michelle indossa ancora l’anello dono di Tomaso Trussardi

Sebbene le cose con il medico vadano alla grande, quel gioiello sembrerebbe legarla ancora all’ex marito Tomaso Trussardi. L’anello era già stato sfoggiato da Michelle in passato. La conduttrice lo indossa infatti dai tempi del fidanzamento con Tomaso, pare infatti sia un regalo dell’imprenditore bergamasco. Nello specifico si tratta di un anello in platino con diamanti e zaffiro rosa della collezione Tiffany Enchant. Proprio la scorsa estate, quando erano lontane le voci di un divorzio con Trussardi, questo anello fece già parlare di sé. Si iniziò a vociferare di una crisi nella coppia. A far sorgere il dubbio la scomparsa dal dito della conduttrice del famigerato anello. Michelle però ci tenne a rassicurare i fan, che tutto andava bene con il marito:“L’anello che indosso ora è sempre un regalo di Tomaso”, affermò confermando che l’anello con il rubino di Tiffany sia effettivamente un dono di Trussardi. E’ insolito dunque che la conduttrice nel vivo della relazione con Angiolini abbia deciso di rimettere il brilocco al dito. Tra l’altro in una posizione particolare, l’anulare sinistro, dove tradizionalmente viene indossato l’anello di fidanzamento. Questo spiegherebbe il repentino gesto della Hunziker nelle stories per tentare di camuffare il prezioso.

Di seguito il video della storia di Michelle Hunziker con l'anello