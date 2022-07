Michelle Hunziker e Giovanni: la passione è incontenibile in Sardegna

La Sardegna è ufficialmente l’Isola dell’amore per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due si ritirano nella terra d’origine del bel dottore appena possibile, lasciandosi trasportare dalla passione. A inizio giugno la coppia era stata pizzicata in terra Sarda da “Nuovo”, rivista diretta da Riccardo Signoretti. I due avevano trascorso giorni d’amore in uno yatch, tra dolci effusioni, immersioni nel mare cristallino e aperitivi a base di bollicine. Michelle e Giovanni sono stati poi paparazzati dal settimanale “Oggi”, sul lungomare di Alghero, mentre si scambiano baci e carezze. Pare che il chirurgo abbia approfittato della permanenza in Sardegna per far conoscere la nuova fidanzata ad amici e parenti, che sarebbe entusiasti di Michelle. Dopo delle vacanze separate, Michelle in Sicilia e Giovanni in Germania, i due innamorati si sono ricongiunti. Destinazione? Ma la Sardegna ovviamente!

Passione incontenibile

La coppia dell’Estate questa volta è stata beccata dalla rivista “Nuovo”. Come sempre lo splendido mare sardo a fare da cornice alle effusioni della coppia, che sono sempre più incontenibili. I due prendono il largo in gommone, Michelle sfoggia un bikini bianco e un fisico mozzafiato, a cui restare indifferenti è difficile. Giovanni la bacia, la stringe e la coccola, infilandole la mano sotto al reggiseno del costume. La passione tra i due è incontenibile e ormai è impossibile nascondersi, sebbene i due non siano usciti ancora allo scoperto sui social. Non solo amore, Michelle e Giovanni si dedicano anche ad altre attività. I due sono stati beccati al concerto di Salmo a San Siro più affiatati e complici che mai. Insomma le cose vanno a gonfie vele, e chissà che la Huniker non presenti presto il nuovo fidanzato anche in famiglia.