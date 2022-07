Michelle Hunziker presenta Giovanni Angiolini alle figlie

La Sardegna ufficialmente l?Isola dell?amore per Michelle Hunziker e il suo Giovanni Angiolini. I due appena possono scappano in terra sarda per godersi il mare cristallino e lasciarsi andare a effusioni bollenti. Non a caso il bel medico chirurgo è originario di Sassari e a quanto pare è impegnato a far scoprire alla nuova fidanzata le bellezze della sua terra natia. Non stiamo parlando del suo fisico prestante che gli è valso il titolo di ?medico più bello d?Italia?, bensì delle specialità culinarie e dei paesaggi incontaminati dell?isola. I due stanno infatti, come di consueto, stanno trascorrendo questi giorni in reciproca compagnia nella suggestiva cornice del mare sardo. Nonostante la coppia non sia ancora uscita allo scoperto, lo si può dedurre mettendo a confronto le reciproche stories Instagram, in cui Michelle e Giovanni appaiono a bordo della stessa imbarcazione con lo splendido mare sardo da sottofondo.

L?amore di Michelle per la cucina sarda

La conduttrice sembra essere più innamorata della Sardegna, dei suoi scenari, ma soprattutto della cucina tipica, che dimostra di conoscere alla perfezione. Proprio nella giornata ieri si è fatta immortalare in un post Instagram intenta ad addentare: ?Una fetta di pane ?pistoccu?, come ha spiegato sui social. Si tratta di un tipo di pane tipico della regione dell?Ogliastra che Michelle ha gustato con pomodorini, burrata e bresaola. Un ricetta del suo Giovanni? Il tour culinario della showgirl in Sardegna è poi proseguito nelle Instagram stories: culurgiones e il mitico porceddu. A far da sottofondo alle prelibatezze locali la Hunziker ha aggiunto il brano in sardo ?Terra mia? di Soleandro, dimostrandosi sempre più innamorata della Sardegna, e non solo?

Presentazioni ufficiali

Sembra che le squisitezze sarde gustate da Michelle fossero tutte fatte in casa, e chissà che non siano state preparate proprio dalle abili mani della mamma di Giovanni. A quanto pare il bel dottore, viste le ripetute visite nella sua terra natia, ne ha approfittato per presentare la nuova fidanzata in famiglia. Pare che Michelle piaccia molto ai parenti di Angiolini, che non a caso la seguono numerosi su Instagram. Sembrerebbe invece che, sino a questo momento, la conduttrice non abbia fatto conoscere il nuovo compagno alla sua famiglia. Eppure pare che questa volta in Sardegna Michelle abbia portato con sé anche le piccole Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni, avute dall?ex marito Tomaso Trusardi. Le bambine sono immortalare dalla Hunziker in barca, e chissà che in quest?occasione non abbiano avuto modo di conoscere il nuovo fidanzato della mamma.