Michelle Hunziker dà il lieto annuncio: "La famiglia si allarga"

“La famiglia si allarga”, un annuncio inatteso ha sorpreso oggi i followers di Michelle Hunziker. La showgirl ha voluto condividere su Instagram un lieto annuncio inerente la sua famiglia in crescita. Ai fan della svizzera il pensiero sarà subito andato al bel Giovanni Angiolini. Tra il dottore e Michelle le cose vanno alla grande, come testimoniano gli scatti delle loro continue effusioni bollenti. Pare che i due abbiano fatto addirittura le presentazioni ufficiali in famiglia, la Hunziker ha addirittura fatto conoscere il nuovo fidanzato alle figlie minori Sole e Celeste. Che Michelle ritrovata la felicità accanto al chirurgo, abbia deciso già deciso di allargare la famiglia proprio con lui?

L’arrivo di Lilly Junior

Per ora niente di tutto questo. Michelle tra un bacio infuocato e l’altro ha trovato anche il tempo di adottare un nuovo cagnolino. “E’ arrivata Lilly junior”, ha scritto su Instagram postando una foto della zampetta della nuova arrivata. Proprio un anno fa la Hunziker aveva dato l’addio alla sua barboncino color Albicocca Lilly. “Amore puro, perpetuo e incondizionato”, aveva definito così il loro rapporto durato 11 anni. Venuta a mancare la cagnolino accanto a Michelle e le figlie era rimasto Leone, un altro esemplare di barboncino figlio proprio di Lilly. Evidentemente in casa Hunziker la mancanza di cani si faceva sentire un po’, anche perché dopo la separazione Tomaso Trussardi ha deciso di tenere con sé l’altro cagnolino di casa, Odino, un cucciolo di levriero. Così Michelle, da sempre grande amante degli animali ha deciso di far crescere la sua famiglia di canini adottando Lilly Junior, a cui ha dato il nome dell’amata cagnolino scomparsa. La nuova arrivata sembrerebbe essere un esemplare di chihuahua a pelo lungo color marrone. Michelle ha immortalato il primo incontro della piccola con le figlie Sole e Celeste, che appaiono emozionantissime e felicissime del nuovo arrivo: “Emozioni indescrivibili”, ha aggiunto la conduttrice a corredo del video. La Hunziker ora non è innamorata solo di Giovanni, ma anche Lilly sembra proprio averla stregata. La showgirl ha poi postato un'altra irresistibile clip della cucciola che si crogiola nella sua cuccia: “In love”, ha scritto.