Michelle Hunziker nonna premurosa: il pomeriggio trascorso con il piccolo Cesare

La mattina la palestra con il sollevamento pesi e lo stretching, il pomeriggio l'attesa di Aurora e del piccolo Cesare. Su Instagram Michelle Hunziker spesso condivide i momenti in cui si allena tra la sala pesi e lezioni di karate e questa mattina dopo essersi dedicata alla cura del corpo ha lasciato spazio alla cura del cuore. A casa sua, dove vive con le figlie e i suoi due cani (tre quando c'è anche Odino, il levriero preso insieme a Tomaso Trussardi, ndr), oggi sono passati a trovarla la figlia più grande e il nipotino. Michelle non poteva essere più felice, ma oltre a lei anche i cani erano molto incuriositi dal nuovo arrivato in casa.

E così tra momenti di eccitazione e code svolazzanti i due amici pelosi hanno fatto la guardia a Cesare. Aurora poi si è addormentata e così Michelle si è presa cura del suo amore. I primi mesi dopo la gravidanza sono complessi per i neo genitori tra dinamiche che cambiano, sonno perso e stanchezza arretrata: non stupisce quindi che Aurora sia andata dalla madre per cercare di riposare.

Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di non mostrare foto del volto del bambino e infatti di Cesare negli scatti pubblicati online si vedono solo i piedi o le mani.